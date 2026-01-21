logo

Ваша жизнь на волоске из-за этой болезни: медики срочно дали совет о защите

Ветрянка, или ветряная оспа, является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний, чаще встречающихся у детей, однако также может поражать взрослых.

Ветряная оспа, или ветрянка, вызвана вирусом Varicella-zoster, принадлежащим к семейству герпесвирусов и способным оставаться в организме человека на всю жизнь. Эта инфекция считается довольно распространенной: подавляющее большинство детей переносят болезнь без серьезных последствий, однако взрослые, еще не болевшие ветрянкой, особенно уязвимы.

У взрослых вирус может вызвать более агрессивную реакцию иммунной системы, что часто приводит к более тяжелым проявлениям и риску серьезных осложнений. Статистика свидетельствует, что около 90% людей переносят ветряную мельницу в детском возрасте, но примерно 10% взрослых остаются восприимчивыми к заболеванию.

Среди наиболее опасных осложнений для взрослых выделяют:

·          тяжелую пневмонию, которая может спровоцировать дыхательную недостаточность;

·          энцефалит – воспаление головного мозга, что может привести к инвалидности или смерти;

·          поражение печени и почек (гепатит, нефрит) и других внутренних органов;

·          бактериальные инфекции кожи после расчесывания сыпи.

Особенно осторожными следует быть беременным женщинам, ведь вирус может стать причиной серьезных врожденных пороков у плода. Также высок риск осложнений у людей с ослабленным иммунитетом и пациентов с хроническими заболеваниями сердца, легких или других систем.

Самый эффективный способ защиты от ветряной оспы – вакцинация. Прививка рекомендуется взрослым, которые не болели ветрянкой и не получали прививки в детстве. Кроме того, важно избегать контактов с больными во время вспышек и соблюдать базовые меры гигиены.

