Корисніша за лосось і скумбрію і доступна кожному: несподіване відкриття про найкращу рибу

Коли мова заходить про корисну морську рибу, найчастіше згадують лосось або скумбрію. Ці види давно асоціюються зі здоровим харчуванням, адже багаті на омега-3 та білок. Водночас їхня вартість робить такий вибір не завжди доступним. Однак існує значно бюджетніша альтернатива, яка за поживними властивостями нічим не поступається популярним "суперфудам", а подекуди навіть перевершує їх. Йдеться про сардини — невелику морську рибу з потужним складом, яку варто частіше включати до щоденного меню.

Фото: з відкритих джерел

Сардини мешкають у відносно чистих шарах океану та живляться планктоном, тому в їхньому м’ясі практично не накопичуються токсини й важкі метали. Це робить продукт безпечним навіть для регулярного вживання. Водночас поживна цінність сардин надзвичайно висока: вони містять концентровану кількість корисних жирів, білка та вітамінів.

Однією з головних переваг сардин є високий вміст омега-3 жирних кислот. Ці сполуки підтримують роботу серця, сприяють нормальній діяльності мозку та допомагають зменшувати запальні процеси в організмі. За вмістом омега-3 сардини часто не поступаються лососю, особливо у консервованому вигляді з додаванням оливкової олії.

Крім того, сардини є чудовим джерелом легкозасвоюваного білка, необхідного для підтримки м’язів, імунної системи та відновлення клітин. Важливо й те, що цей білок поєднується з корисними жирами, що робить продукт максимально поживним.

Ще одна цінна особливість сардин — високий вміст кальцію та вітаміну D, особливо якщо рибу вживати разом із м’якими кісточками. Така комбінація зміцнює кістки й зуби та знижує ризик розвитку остеопорозу. Регулярне споживання сардин також позитивно впливає на стан судин, рівень холестерину й артеріальний тиск, а завдяки вітамінам групи B та омега-3 покращує вигляд шкіри, зберігаючи її пружність і здоровий вигляд.

