Полезнее лосось и скумбрия и доступна каждому: неожиданное открытие о лучшей рыбе
Полезнее лосось и скумбрия и доступна каждому: неожиданное открытие о лучшей рыбе

Какая бюджетная морская рыба помогает получить омега-3, белок и важные микроэлементы без лишних трат

21 января 2026, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Когда речь заходит о полезной морской рыбе, чаще всего вспоминают лосось или скумбрию. Эти виды давно ассоциируются со здоровым питанием, ведь богаты омега-3 и белоком. В то же время, их стоимость делает такой выбор не всегда доступным. Однако существует более бюджетная альтернатива, которая по питательным свойствам ничем не уступает популярным "суперфудам", а иногда даже превосходит их. Речь идет о сардинах – небольшой морской рыбе с мощным составом, которую следует чаще включать в ежедневное меню.

Полезнее лосось и скумбрия и доступна каждому: неожиданное открытие о лучшей рыбе

Фото: из открытых источников

Сардины обитают в относительно чистых слоях океана и питаются планктоном, поэтому в их мясе практически не скапливаются токсины и тяжелые металлы. Это делает продукт безопасным даже для регулярного употребления. В то же время питательная ценность сардин очень высока: они содержат концентрированное количество полезных жиров, белка и витаминов.

Одним из главных преимуществ сардина является высокое содержание омега-3 жирных кислот. Эти соединения поддерживают работу сердца, способствуют нормальной деятельности мозга и помогают уменьшать воспалительные процессы в организме. По содержанию омега-3 сардины часто не уступают лососю, особенно в консервированном виде с добавлением оливкового масла.

Кроме того, сардины являются отличным источником легкоусвояемого белка, необходимого для поддержания мышц, иммунной системы и восстановления клеток. Важно и то, что этот белок сочетается с полезными жирами, что делает продукт максимально питательным.

Еще одна ценная особенность сардин — высокое содержание кальция и витамина D, особенно если употреблять рыбу вместе с мягкими косточками. Такое сочетание укрепляет кости и зубы и снижает риск развития остеопороза. Регулярное потребление сардин также оказывает положительное влияние на состояние сосудов, уровень холестерина и артериальное давление, а благодаря витаминам группы B и омега-3 улучшает вид кожи, сохраняя ее упругость и здоровый вид.

