Ваш почерк може означати смертельне захворювання: це відкриття вражає

Ознаками погіршення роботи мозку зазвичай вважають забудькуватість, проблеми з концентрацією чи мовленням. Однак нове дослідження показало, що про когнітивні зміни може сигналізувати навіть почерк людини, повідомляє Marie Claire.

Фото: з відкритих джерел

Науковці з Університету Евора в Португалії дослідили 58 людей похилого віку. Серед них 38 учасників уже мали діагностовані когнітивні порушення різного ступеня, а ще 20 не мали ознак таких змін. Вчені хотіли перевірити, чи можна виявити погіршення когнітивних функцій за особливостями письма. Результати роботи були опубліковані у травні 2026 року в журналі Frontiers in Human Neuroscience.

Учасники виконували кілька письмових завдань: малювали лінії й точки, переписували текст, а також записували речення під диктовку. Саме останнє завдання виявилося найбільш інформативним, адже воно одночасно залучає увагу, пам'ять, мовлення та координацію рухів.

Дослідники встановили, що люди з когнітивними порушеннями писали повільніше, витрачали більше часу на окремі рухи ручкою, використовували більше дрібних штрихів, а їхній почерк був менш плавним і гірше скоординованим. На думку науковців, це може свідчити про погіршення взаємодії між когнітивними та моторними функціями мозку.

Водночас авторка дослідження Ана Ріта Матіас наголосила, що лише за почерком неможливо встановити діагноз. Для підтвердження таких висновків необхідні масштабніші дослідження та додаткові медичні обстеження.

Фахівці також застерігають, що зміни почерку можуть бути природною частиною старіння. Повільніше письмо чи дрібніші літери самі по собі не свідчать про розвиток захворювання. Однак у майбутньому аналіз почерку може стати одним із допоміжних інструментів для раннього виявлення когнітивних порушень і своєчасного звернення по медичну допомогу.

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