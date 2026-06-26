Ваш почерк может означать смертельное заболевание: это открытие поражает

Признаками ухудшения работы мозга обычно считают забывчивость, проблемы с концентрацией или речью. Однако новое исследование показало, что когнитивные изменения могут сигнализировать даже почерк человека, сообщает Marie Claire.

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Ученые из Университета Эвора в Португалии исследовали 58 пожилых людей. Среди них 38 участников уже имели диагностированные когнитивные нарушения разной степени, а еще 20 не имели признаков таких изменений. Ученые хотели проверить, можно ли выявить ухудшение когнитивных функций по особенностям письма. Результаты работы были опубликованы в мае 2026 в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Участники выполняли несколько письменных задач: рисовали линии и точки, переписывали текст, а также записывали предложения под диктовку. Самая последняя задача оказалась наиболее информативной, ведь она одновременно привлекает внимание, память, речь и координацию движений.

Исследователи установили, что люди с когнитивными нарушениями писали медленнее, тратили больше времени на отдельные движения ручкой, использовали больше мелких штрихов, а их почерк был менее плавным и хуже скоординированным. По мнению ученых, это может свидетельствовать об ухудшении взаимодействия между когнитивными и моторными функциями мозга.

В то же время автор исследования Ана Рита Матиас подчеркнула, что только по почерку невозможно установить диагноз. Для подтверждения таких выводов необходимы более масштабные исследования и дополнительные медицинские обследования.

Специалисты также предостерегают, что изменения почерка могут являться естественной частью старения. Более медленное письмо или более мелкие буквы сами по себе не свидетельствуют о развитии заболевания. Однако в будущем анализ почерка может стать одним из вспомогательных инструментов для раннего выявления когнитивных нарушений и своевременного обращения за помощью.

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