В Україні приховали статистику смертей від хвороб: у чому причина

Смертність від різних хвороб в Україні під час війни могла зрости в рази через безпекову ситуацію, неможливість вчасно пройти обстеження чи отримати медичну допомогу. Однак дізнатися про це наразі неможливо. Від початку повномасштабної війни в Україні не оприлюднюється статистика смертності від хвороб.

Хвороби. Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” направив офіційний запит до ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”, щоб з'ясувати рівень смертності в Україні від хвороб під час війни та від яких хвороб помирає найбільше громадян.

Держустанова перенаправила запит до Державної служби статистики, де і повідомили, що статистичні дані є тільки за 2021 рік.

Тож, у 2021 році загалом померло від усіх причин 714 263 особи, найбільше — у Дніпропетровській — 64 775 особи. Відповідно до статистичних даних у 2021 році найбільша смертність фіксувалася від хвороб серця.

Дані за 2022-2025 роки відсутні. У Держстаті пояснили причини. Зазначили, що розробка статистичної інформації щодо причин смерті здійснюється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10).

Офіційна державна статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті формується на основі адміністративних даних:

других примірників актових записів про смерть і лікарських свідоцтв (фельдшерських довідок) про смерть,

лікарських свідоцтв про перинатальну смерть,

копій рішень суду про встановлення факту смерті, які надходять до органів державної статистики від територіальних органів Міністерства юстиції України.

“Враховуючи ситуацію, яка склалася у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, отримання органами державної статистики адміністративних даних, які є джерелом формування офіційної державної статистичної інформації щодо природного руху населення (зокрема, щодо смертності), у повному обсязі (по кожній адміністративно-територіальній одиниці) із березня 2022 року є неможливим. Зважаючи на наведене, оприлюднення якісної офіційної державної статистичної інформації щодо природного руху населення, починаючи із 2022 року, призупинено”, — пояснили в Держстаті.

Також зазначили, що оприлюднення вищезазначеної статистичної інформації буде поновлено після отримання органами державної статистики необхідних адміністративних даних у повному обсязі (по всіх адміністративно-територіальних одиницях).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки онкохворих в Україні.