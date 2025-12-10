logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування В Україні приховали статистику смертей від хвороб: у чому причина
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні приховали статистику смертей від хвороб: у чому причина

Скільки українців помирає під час війни від хвороб - невідомо: чому не оприлюднюють інформацію

10 грудня 2025, 18:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Смертність від різних хвороб в Україні під час війни могла зрости в рази через безпекову ситуацію, неможливість вчасно пройти обстеження чи отримати медичну допомогу. Однак дізнатися про це наразі неможливо. Від початку повномасштабної війни в Україні не оприлюднюється статистика смертності від хвороб.

В Україні приховали статистику смертей від хвороб: у чому причина

Хвороби. Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” направив офіційний запит до ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”, щоб з'ясувати рівень смертності в Україні від хвороб під час війни та від яких хвороб помирає найбільше громадян.

Держустанова перенаправила запит до Державної служби статистики, де і повідомили, що статистичні дані є тільки за 2021 рік. 

Тож, у 2021 році загалом померло від усіх причин 714 263 особи, найбільше — у Дніпропетровській — 64 775 особи. Відповідно до статистичних даних у 2021 році найбільша смертність фіксувалася від хвороб серця. 

Дані за 2022-2025 роки відсутні. У Держстаті пояснили причини. Зазначили, що розробка статистичної інформації щодо причин смерті здійснюється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10).

Офіційна державна статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті формується на основі адміністративних даних: 

  • других примірників актових записів про смерть і лікарських свідоцтв (фельдшерських довідок) про смерть,

  • лікарських свідоцтв про перинатальну смерть, 

  • копій рішень суду про встановлення факту смерті, які надходять до органів державної статистики від територіальних органів Міністерства юстиції України. 

“Враховуючи ситуацію, яка склалася у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, отримання органами державної статистики адміністративних даних, які є джерелом формування офіційної державної статистичної інформації щодо природного руху населення (зокрема, щодо смертності), у повному обсязі (по кожній  адміністративно-територіальній одиниці) із березня 2022 року є неможливим. Зважаючи на наведене, оприлюднення якісної офіційної державної статистичної інформації щодо природного руху населення, починаючи із 2022 року, призупинено”, — пояснили в Держстаті. 

Також зазначили, що оприлюднення вищезазначеної статистичної інформації буде поновлено після отримання органами державної статистики необхідних адміністративних даних у повному обсязі (по всіх адміністративно-територіальних одиницях).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки онкохворих в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини