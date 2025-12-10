В Украине скрыли статистику смертей от болезней: в чем причина

Смертность от разных болезней в Украине во время войны могла вырасти в разы из-за ситуации безопасности, невозможности вовремя пройти обследование или получить медицинскую помощь. Однако узнать об этом пока невозможно. С начала полномасштабной войны в Украине не обнародуется статистика смертности от болезней.

Портал "Комментарии" направил официальный запрос в ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", чтобы выяснить уровень смертности в Украине от болезней во время войны и от каких болезней умирает больше всего граждан.

Госучреждение перенаправило запрос в Государственную службу статистики, где и сообщили, что статистические данные есть только за 2021 год.

Так, в 2021 году в целом умерло от всех причин 714 263 человека, больше всего — в Днепропетровской — 64 775 человек. Согласно статистическим данным, в 2021 году наибольшая смертность фиксировалась от болезней сердца.

Данные за 2022-2025 годы отсутствуют. В Госстате объяснили причины. Отметили, что разработка статистической информации о причинах смерти осуществляется в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и родственными проблемами здравоохранения Десятого пересмотра (МКБ-10).

Официальная государственная статистическая информация о количестве умерших за причинами смерти формируется на основе административных данных:

вторых экземпляров актовых записей о смерти и врачебных свидетельств (фельдшерских справок) о смерти,

врачебных свидетельств о перинатальной смерти,

копий решений суда об установлении факта смерти, поступающих в органы государственной статистики от территориальных органов Министерства юстиции Украины.

“Учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с военной агрессией РФ против Украины, получение органами государственной статистики административных данных, являющихся источником формирования официальной государственной статистической информации о естественном движении населения (в частности, о смертности), в полном объеме (по каждой административно-территориальной единице) с марта 2022 года является невозможным. Учитывая приведенное, обнародование качественной официальной государственной статистической информации о природном движении населения, начиная с 2022 года, приостановлено”, — пояснили в Госстате.

Также отметили, что обнародование вышеупомянутой статистической информации будет возобновлено после получения органами государственной статистики необходимых административных данных в полном объеме (по всем административно-территориальным единицам).

