В Украине скрыли статистику смертей от болезней: в чем причина

Смертность от разных болезней в Украине во время войны могла вырасти в разы из-за ситуации безопасности, невозможности вовремя пройти обследование или получить медицинскую помощь. Однако узнать об этом пока невозможно. С начала полномасштабной войны в Украине не обнародуется статистика смертности от болезней.
Портал "Комментарии" направил официальный запрос в ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", чтобы выяснить уровень смертности в Украине от болезней во время войны и от каких болезней умирает больше всего граждан.
Госучреждение перенаправило запрос в Государственную службу статистики, где и сообщили, что статистические данные есть только за 2021 год.
Так, в 2021 году в целом умерло от всех причин 714 263 человека, больше всего — в Днепропетровской — 64 775 человек. Согласно статистическим данным, в 2021 году наибольшая смертность фиксировалась от болезней сердца.
Данные за 2022-2025 годы отсутствуют. В Госстате объяснили причины. Отметили, что разработка статистической информации о причинах смерти осуществляется в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и родственными проблемами здравоохранения Десятого пересмотра (МКБ-10).
Официальная государственная статистическая информация о количестве умерших за причинами смерти формируется на основе административных данных:
вторых экземпляров актовых записей о смерти и врачебных свидетельств (фельдшерских справок) о смерти,
врачебных свидетельств о перинатальной смерти,
копий решений суда об установлении факта смерти, поступающих в органы государственной статистики от территориальных органов Министерства юстиции Украины.
Также отметили, что обнародование вышеупомянутой статистической информации будет возобновлено после получения органами государственной статистики необходимых административных данных в полном объеме (по всем административно-территориальным единицам).
