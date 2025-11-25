logo_ukra

У Вашингтоні помер перший у світі пацієнт, інфікований штамом H5N5: що відомо та чи є загроза для людей

CDC підтвердив новий небезпечний варіант вірусу — влада заявляє, що ризик для населення поки низький

25 листопада 2025, 17:30
У США зафіксовано перший у світі летальний випадок зараження людини вірусом пташиного грипу штаму H5N5. Про це повідомляє американський Департамент охорони здоров’я штату Вашингтон. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада, де медики боролися за його життя.

У Вашингтоні помер перший у світі пацієнт, інфікований штамом H5N5: що відомо та чи є загроза для людей

Медики фіксують перший у світі випадок смерті людини від штаму H5N5

За даними пресслужби, аналізи, проведені у вірусологічній лабораторії UW Medicine, показали, що зразок належить саме до рідкісного штаму H5N5. Це — перший у світі підтверджений випадок зараження людини цим варіантом вірусу, і результати були додатково верифіковані в Центрі із контролю та профілактики захворювань США (CDC). Водночас фахівці наголошують: глобальний ризик для населення залишається низьким, а жоден із контактних осіб не отримав позитивного тесту на пташиний грип.

Медики продовжують спостерігати за людьми, які контактували з пацієнтом, щоб переконатися у відсутності передавання вірусу від людини до людини. Попередні результати свідчать, що ймовірним джерелом зараження став прямий контакт із домашньою птицею або середовищем її утримання. У померлого було приватне господарство з різними видами свійських птахів, і під час огляду території фахівці DOH виявили вірус H5N5 у приміщеннях для птиці.

Окремі люди, які також перебували у контакті з птицею або середовищем, нині проходять перевірку та моніторинг можливих симптомів. Влада закликає жителів штату бути обережними при контакті з домашньою та дикою птицею, а у випадку появи симптомів — негайно звертатися до медиків.

А портал "Коментарі" повідомляв, яка категорія людей найбільше вразлива перед грипом.



