logo

BTC/USD

86914

ETH/USD

2894.05

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение В Вашингтоне умер первый в мире пациент, инфицированный штаммом H5N5: что известно и есть ли угроза для людей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Вашингтоне умер первый в мире пациент, инфицированный штаммом H5N5: что известно и есть ли угроза для людей

CDC подтвердил новый опасный вариант вируса — власти заявляют, что риск для населения пока низкий

25 ноября 2025, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В США зафиксирован первый в мире летальный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H5N5. Об этом сообщает американский Департамент здравоохранения штата Вашингтон. Умерший был жителем округа Грейс-Гарбор и находился в больнице округа Кинг с начала ноября, где медики боролись за его жизнь.

В Вашингтоне умер первый в мире пациент, инфицированный штаммом H5N5: что известно и есть ли угроза для людей

Медики зафиксировали первый в мире смертельный случай заражения человека штаммом H5N5

По данным прессслужбы, анализы, проведенные в вирусологической лаборатории UW Medicine , показали, что образец относится именно к редкому штамму H5N5. Это первый в мире подтвержденный случай заражения человека этим вариантом вируса , и результаты были дополнительно верифицированы в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) . В то же время специалисты отмечают: глобальный риск для населения остается низким , а ни один из контактных лиц не получил положительного теста на птичий грипп.

Медики продолжают наблюдать за людьми, контактировавшими с пациентом, чтобы убедиться в отсутствии передачи вируса от человека к человеку. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что возможным источником заражения стал прямой контакт с домашней птицей или средой ее содержания. У умершего было частное хозяйство с различными видами домашних птиц, и при осмотре территории специалисты DOH обнаружили вирус H5N5 в помещениях для птицы .

Отдельные люди, также находившиеся в контакте с птицей или средой, сейчас проходят проверку и мониторинг возможных симптомов. Власти призывают жителей штата осторожничать при контакте с домашней и дикой птицей, а в случае появления симптомов — немедленно обращаться к медикам.

А портал "Комментарии" сообщал , какая категория людей наиболее уязвима перед гриппом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости