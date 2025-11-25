В Вашингтоне умер первый в мире пациент, инфицированный штаммом H5N5: что известно и есть ли угроза для людей

В США зафиксирован первый в мире летальный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H5N5. Об этом сообщает американский Департамент здравоохранения штата Вашингтон. Умерший был жителем округа Грейс-Гарбор и находился в больнице округа Кинг с начала ноября, где медики боролись за его жизнь.

По данным прессслужбы, анализы, проведенные в вирусологической лаборатории UW Medicine , показали, что образец относится именно к редкому штамму H5N5. Это первый в мире подтвержденный случай заражения человека этим вариантом вируса , и результаты были дополнительно верифицированы в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) . В то же время специалисты отмечают: глобальный риск для населения остается низким , а ни один из контактных лиц не получил положительного теста на птичий грипп.

Медики продолжают наблюдать за людьми, контактировавшими с пациентом, чтобы убедиться в отсутствии передачи вируса от человека к человеку. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что возможным источником заражения стал прямой контакт с домашней птицей или средой ее содержания. У умершего было частное хозяйство с различными видами домашних птиц, и при осмотре территории специалисты DOH обнаружили вирус H5N5 в помещениях для птицы .

Отдельные люди, также находившиеся в контакте с птицей или средой, сейчас проходят проверку и мониторинг возможных симптомов. Власти призывают жителей штата осторожничать при контакте с домашней и дикой птицей, а в случае появления симптомов — немедленно обращаться к медикам.

