Ця категорія людей найбільш уразлива до грипу: чи не належите ви до неї

З віком імунна система людини слабшає, тому навіть звичайне вірусне захворювання може спричинити серйозні ускладнення, зокрема, пневмонію або загострення хронічних недуг, від серцевої недостатності до діабету.

Грип. Фото: із відкритих джерел

Симптоми грипу в осіб старшого віку можуть бути більш вираженими та небезпечними. Найчастіше спостерігаються: підвищена температура, кашель, біль у горлі; біль у м'язах та суглобах, загальна слабкість; надмірна втома чи дезорієнтація.

У деяких випадках можуть виникати утруднене дихання, сильний біль у м'язах або зневоднення. Такі симптоми вимагають негайного звернення до лікаря, адже грип у людей похилого віку часто призводить до госпіталізації.

Крім того, інфекція може погіршувати перебіг хронічних захворювань та навіть збільшувати ризик інфаркту чи інсульту у перші тижні після зараження.

Фахівці радять людям похилого віку щороку вакцинуватися. Це найефективніший спосіб профілактики, який зменшує ризик тяжких ускладнень та госпіталізації.

Якщо симптоми вже з'явилися, то важливо якнайшвидше звернутися до лікаря. У перші п'ять днів хвороби можуть допомогти противірусні препарати, які скорочують тривалість та силу симптомів (приймати їх слід лише за призначенням).

Також необхідно: більше відпочивати та пити достатньо рідини (вода, чай, бульйони); приймати знеболювальні тільки за рекомендацією лікаря; регулярно мити руки, щоб уникнути зараження; дотримуватись збалансованого харчування; уникати натовпів і контактів з хворими.

