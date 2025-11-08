logo_ukra

BTC/USD

102328

ETH/USD

3448.03

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Ця категорія людей найбільш уразлива до грипу: чи не належите ви до неї
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця категорія людей найбільш уразлива до грипу: чи не належите ви до неї

Грип представляє ризик для всіх, проте найбільш вразливою групою залишаються люди похилого віку

8 листопада 2025, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З віком імунна система людини слабшає, тому навіть звичайне вірусне захворювання може спричинити серйозні ускладнення, зокрема, пневмонію або загострення хронічних недуг, від серцевої недостатності до діабету.

Ця категорія людей найбільш уразлива до грипу: чи не належите ви до неї

Грип. Фото: із відкритих джерел

Симптоми грипу в осіб старшого віку можуть бути більш вираженими та небезпечними. Найчастіше спостерігаються: підвищена температура, кашель, біль у горлі; біль у м'язах та суглобах, загальна слабкість; надмірна втома чи дезорієнтація.

У деяких випадках можуть виникати утруднене дихання, сильний біль у м'язах або зневоднення. Такі симптоми вимагають негайного звернення до лікаря, адже грип у людей похилого віку часто призводить до госпіталізації.

Крім того, інфекція може погіршувати перебіг хронічних захворювань та навіть збільшувати ризик інфаркту чи інсульту у перші тижні після зараження.

Фахівці радять людям похилого віку щороку вакцинуватися. Це найефективніший спосіб профілактики, який зменшує ризик тяжких ускладнень та госпіталізації.

Якщо симптоми вже з'явилися, то важливо якнайшвидше звернутися до лікаря. У перші п'ять днів хвороби можуть допомогти противірусні препарати, які скорочують тривалість та силу симптомів (приймати їх слід лише за призначенням).

Також необхідно: більше відпочивати та пити достатньо рідини (вода, чай, бульйони); приймати знеболювальні тільки за рекомендацією лікаря; регулярно мити руки, щоб уникнути зараження; дотримуватись збалансованого харчування; уникати натовпів і контактів з хворими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — різка зміна погоди може спричинити погане самопочуття. Нежить, чхання, біль у горлі, відчуття втоми та нездужання – основні симптоми застуди та грипу. Проте тривалість нездужання можна зменшити. Лікар порадив ефективний та дешевий засіб, який може приготувати кожен.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nia.nih.gov/health/flu/flu-and-older-adults
Теги:

Новини

Всі новини