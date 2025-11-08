Эта категория людей наиболее уязвима к гриппу: не относитесь ли вы к ней

С возрастом иммунная система человека ослабевает, поэтому даже обычное вирусное заболевание может вызвать серьезные осложнения, в частности пневмонию или обострение хронических недугов, от сердечной недостаточности до диабета.

Грипп. Фото: из открытых источников

Симптомы гриппа у лиц старшего возраста могут быть более выраженными и опасными. Чаще всего наблюдаются: повышенная температура, кашель, боль в горле; боль в мышцах и суставах, общая слабость; чрезмерная усталость или дезориентация.

В некоторых случаях могут возникать затрудненное дыхание, сильная боль в мышцах или обезвоживание. Такие симптомы требуют немедленного обращения к врачу, ведь грипп у пожилых часто приводит к госпитализации.

Кроме того, инфекция может ухудшать течение хронических заболеваний и даже увеличивать риск инфаркта или инсульта в первые недели после заражения.

Специалисты советуют пожилым людям ежегодно вакцинироваться. Это самый эффективный способ профилактики, который уменьшает риск тяжелых осложнений и госпитализации.

Если симптомы уже появились, то важно как можно быстрее обратиться к врачу. В первые пять дней болезни могут помочь противовирусные препараты, которые сокращают продолжительность и силу симптомов (принимать их следует только по назначению).

Также необходимо: больше отдыхать и пить достаточно жидкости (вода, чай, бульоны); принимать обезболивающие только по рекомендации врача; регулярно мыть руки, чтобы избежать заражения; придерживаться сбалансированного питания; избегать толп и контактов с больными.

Читайте также на портале "Комментарии" — резкое изменение погоды может вызвать плохое самочувствие. Насморк, чихание, боль в горле, чувство усталости и недомогание – основные симптомы простуды и гриппа. Однако продолжительность недомогания можно уменьшить. Врач посоветовал эффективное и дешевое средство, которое может приготовить каждый.