Врач посоветовал дешевое средство, которое уменьшит продолжительность симптомов простуды и гриппа
Врач посоветовал дешевое средство, которое уменьшит продолжительность симптомов простуды и гриппа

Эффективное и дешевое средство, которое уменьшит продолжительность симптомов простуды и гриппа: что советует врач

26 сентября 2025, 13:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Резкое изменение погоды может вызвать плохое самочувствие. Насморк, чихание, боль в горле, чувство усталости и недомогание – основные симптомы простуды и гриппа. Однако продолжительность недомогания можно уменьшить. Врач посоветовал эффективное и дешевое средство, которое может приготовить каждый.

Врач посоветовал дешевое средство, которое уменьшит продолжительность симптомов простуды и гриппа

Врач общей практики Оскар Дюк рассказал о распространенном продукте, который поможет снизить продолжительность симптомов простуды и гриппа, пишет издание Express. Он рассказал, что обычная поваренная соль может обеспечить "мгновенное облегчение", не посещая аптеку. Доктор Дюк, как пишет издание, отметил, что хотя лекарств против простуды нет, лечение симптомов остается ключевым.

"Большинство методов лечения сосредоточены на облегчении дискомфорта, пока действует вирус. Очень важно понимать, что современные средства не уничтожают вирус, но могут помочь облегчить симптомы", — отметил он.

По словам врача, капли с соленой водой могут сократить продолжительность симптомов примерно на два дня.

Для приготовления соленой домашней воды врач рекомендует смешать три чайные ложки соли с одной чайной ложкой пищевой соды в охлажденной кипяченой воде.

"Одну чайную ложку этой смеси можно развести в 250 мл воды, примерно равной стакану. Раствор можно вводить с помощью спрея, капельницы или даже просто его нюхать, чтобы помочь расщепить выделение", — цитирует издание врача.

Исследование показало, что использование капель с соленой водой может сократить продолжительность симптомов примерно на два дня. Однако важно отметить, что сам вирус, вероятно, все еще присутствует.

Соленая вода, по словам врача, может помочь удалить часть слизи, вызывающей дискомфорт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что врачи назвали ранний симптом, характерный для нового штамма Covid.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2112195/68p-home-remedy-cut-cold
