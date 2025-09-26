Лікар порадив дешевий засіб, який зменшить тривалість симптомів застуди та грипу

Різка зміна погоди може спричинити погане самопочуття. Нежить, чхання, біль у горлі, відчуття втоми та нездужання — основні симптоми застуди та грипу. Однак тривалість нездужання можна скоротити. Лікар порадив ефективний та дешевий засіб, який може приготувати кожен.

Застуда. Ілюстративне фото

Лікар загальної практики Оскар Дюк розповів про поширений продукт, який допоможе зменшити тривалість симптомів застуди та грипу, пише видання Express. Він розповів, що звичайна кухонна сіль може забезпечити “миттєве полегшення”, не відвідуючи аптеку. Доктор Дюк, як пише видання, зазначив, що хоча ліків проти застуди немає, лікування симптомів залишається ключовим.

“Більшість методів лікування зосереджені на полегшенні дискомфорту, поки діє вірус. Вкрай важливо розуміти, що сучасні засоби не знищують вірус, але можуть допомогти полегшити симптоми”, — зазначив він.

За словами лікаря, краплі з солоною водою можуть скоротити тривалість симптомів приблизно на два дні.

Для приготування домашньої солоної води лікар рекомендує змішати три чайні ложки солі з однією чайною ложкою харчової соди в охолодженій кип'яченій воді.

“Одну чайну ложку цієї суміші можна розвести у 250 мл води, що приблизно дорівнює склянці. Розчин можна вводити за допомогою спрею, крапельниці або навіть просто його нюхати, щоб допомогти розщепити виділення”, — цитує видання лікаря.

Дослідження, як пише видання, показало, що використання крапель із солоною водою може скоротити тривалість симптомів приблизно на два дні. Однак важливо зазначити, що сам вірус, ймовірно, все ще присутній.

Солона вода, за словами лікаря, може допомогти видалити частину слизу, який викликає дискомфорт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лікарі назвали ранній симптом, характерний для нового штаму Covid.



