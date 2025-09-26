logo_ukra

BTC/USD

109602

ETH/USD

3915.24

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Лікар порадив дешевий засіб, який зменшить тривалість симптомів застуди та грипу
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікар порадив дешевий засіб, який зменшить тривалість симптомів застуди та грипу

Ефективний та дешевий засіб, який зменшить тривалість симптомів застуди та грипу: що радить лікар

26 вересня 2025, 13:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Різка зміна погоди може спричинити погане самопочуття. Нежить, чхання, біль у горлі, відчуття втоми та нездужання — основні симптоми застуди та грипу. Однак тривалість нездужання можна скоротити. Лікар порадив ефективний та дешевий засіб, який може приготувати кожен. 

Лікар порадив дешевий засіб, який зменшить тривалість симптомів застуди та грипу

Застуда. Ілюстративне фото

Лікар загальної практики Оскар Дюк розповів про поширений продукт, який допоможе зменшити тривалість симптомів застуди та грипу, пише видання Express. Він розповів, що звичайна кухонна сіль може забезпечити “миттєве полегшення”, не відвідуючи аптеку. Доктор Дюк, як пише видання, зазначив, що хоча ліків проти застуди немає, лікування симптомів залишається ключовим.

“Більшість методів лікування зосереджені на полегшенні дискомфорту, поки діє вірус. Вкрай важливо розуміти, що сучасні засоби не знищують вірус, але можуть допомогти полегшити симптоми”, — зазначив він.

За словами лікаря, краплі з солоною водою можуть скоротити тривалість симптомів приблизно на два дні.

Для приготування домашньої солоної води лікар рекомендує змішати три чайні ложки солі з однією чайною ложкою харчової соди в охолодженій кип'яченій воді.

“Одну чайну ложку цієї суміші можна розвести у 250 мл води, що приблизно дорівнює склянці. Розчин можна вводити за допомогою спрею, крапельниці або навіть просто його нюхати, щоб допомогти розщепити виділення”, — цитує видання лікаря.

Дослідження, як пише видання, показало, що використання крапель із солоною водою може скоротити тривалість симптомів приблизно на два дні. Однак важливо зазначити, що сам вірус, ймовірно, все ще присутній.

Солона вода, за словами лікаря, може допомогти видалити частину слизу, який викликає дискомфорт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лікарі назвали ранній симптом, характерний для нового штаму Covid.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2112195/68p-home-remedy-cut-cold
Теги:

Новини

Всі новини