Трудоголізм і алкоголізм мають спільне походження: сенсаційна заява

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я дійшли висновку, що люди, які проводять на роботі понад 49 годин щотижня, частіше звертаються до алкоголю, ніж ті, хто працює стандартні 40 годин. Надмірна зайнятість або звичка постійно затримуватися після робочого дня поступово формує схильність до збільшеного споживання спиртного, як свідчать дані клінічного дослідження. За його результатами, працівники, які перевищують позначку у 49 годин, випивають у середньому на один келих вина чи кухоль пива більше, ніж люди зі звичайним графіком "з дев’ятої до п’ятої". Експерти наголошують, що для трудоголіків алкоголь нерідко стає своєрідною винагородою за виснажливий і напружений тиждень.

Фото: з відкритих джерел

Автори дослідження також звертають увагу на те, що економічна нестабільність і зростання вартості життя можуть підштовхнути дедалі більше людей до вимушеної понаднормової роботи або пошуків додаткового заробітку. Посилене навантаження, у свою чергу, підвищує ризик того, що люди шукатимуть розслаблення в алкоголі. Це дослідження є найновішим із низки наукових робіт, які демонструють взаємозв’язок між кількістю відпрацьованих годин і рівнем споживання спиртних напоїв.

Раніше опубліковані наукові дані також свідчили, що ті, хто перевищує позначку у 48 годин роботи на тиждень, значно частіше страждають від надмірного вживання алкоголю. Нещодавно проведений метааналіз 14 досліджень за участю 105 тисяч добровольців підтвердив ці висновки. Зокрема, встановлено, що у людей, які працюють від 49 до 54 годин, обсяг споживаного алкоголю зростає в середньому на 17,7 грама чистого спирту — тобто приблизно на один великий келих вина чи кухоль пива.

