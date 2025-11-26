Експерти назвали найкорисніший вид винограду: результат здивує всіх

Скуштувати жменю винограду — простий спосіб поповнити запаси вітамінів та мінералів. Ця ягода позитивно впливає на самопочуття, а її поціновувачі зазвичай відчувають себе енергійніше. Хоча кожен сорт має своїх прихильників, багатьох хвилює запитання: який виноград корисніший — зелений чи червоний?

Фото: з відкритих джерел

Фахівці проаналізували переваги різних видів і пояснили, у якому з них міститься більше цінних компонентів.

За даними видання verywellhealth, усі різновиди винограду насичені корисними речовинами: у ягодах присутні вітамін С, фосфор, магній, залізо, цинк та низка антиоксидантів. Проте склад у різних сортів відрізняється, а це дозволяє визначити, який виноград є найбільш поживним.

Загальною рисою всіх видів є високий вміст поліфенолів та ресвератролу, що містяться в м’якоті, кісточках і шкірці. Дослідження свідчать, що ці сполуки підтримують здоров’я серця та кісток, сприяють зниженню рівня “поганого” холестерину, покращують зір і зменшують ризики розвитку серцево-судинних хвороб. Інші наукові роботи показали, що регулярне вживання винограду може позитивно впливати на когнітивні функції, зокрема в людей із початковими порушеннями пам’яті.

Втім, темні сорти — чорний, червоний і фіолетовий виноград — мають певні переваги над зеленими. У них значно більше ресвератролу, який відомий своїми протизапальними та протипухлинними властивостями та здатністю захищати нервову систему.

Окрім того, саме темні ягоди багаті на антоціани — пігменти, що відповідають за їхній насичений колір. Антоціани мають потужний антимікробний ефект, знижують запалення, зменшують імовірність утворення ракових клітин і навіть корисні людям із діабетом.

Порівняльна таблиця verywellhealth також демонструє, що за вмістом поживних речовин темний виноград стабільно випереджає зелений, хоча й незначно. Це й підтверджує висновок: найкориснішим вважається чорний або фіолетовий виноград.

