Такого ви не чекали: 6 страшних наслідків вживання зеленого чаю

Клименко Елена
Зелений чай славиться високим вмістом антиоксидантів, які допомагають знижувати запалення та підтримувати здоров’я серця і судин. Однак через наявність кофеїну його надмірне вживання може викликати небажані ефекти. Фахівці видання Verywell Health назвали шість потенційних проблем, що можуть виникати при надмірному споживанні цього напою.
1. Дискомфорт у шлунково-кишковому тракті
Більшість людей можуть безпечно пити зелений чай у помірних кількостях. Але добавки або екстракт зеленого чаю можуть призвести до:
· болю в шлунку;
· нудоти;
· закрепів.
2. Підвищення артеріального тиску
Кофеїн у зеленому чаї може підвищувати тиск при споживанні великих доз. Дослідники зазначають, що більше 400 мг кофеїну на день може викликати:
· гіпертонію;
· прискорене серцебиття;
· головний біль;
· тривожність;
· порушення сну.
3. Проблеми зі сном
Вживання великої кількості зеленого чаю перед сном через кофеїн може погіршити якість відпочинку. Щоб уникнути безсоння, рекомендується обмежити споживання напою у вечірній час.
4. Зниження засвоєння заліза
Катехіни — рослинні сполуки в зеленому чаї з потужною антиоксидантною дією — можуть уповільнювати всмоктування заліза з продуктів. Це особливо важливо для людей із низьким рівнем заліза, адже надлишок зеленого чаю може призвести до анемії.
Фахівці радять пити чай між прийомами їжі або в невеликих кількостях.
5. Пошкодження печінки
Зелений чай у помірних дозах безпечний для більшості людей, але у рідкісних випадках добавки з екстрактом чаю можуть негативно впливати на печінку, особливо у людей з певними генетичними особливостями. Якщо є захворювання печінки в анамнезі, варто проконсультуватися з лікарем.
6. Взаємодія з ліками
Велика кількість зеленого чаю може взаємодіяти з деякими ліками, зменшуючи їхню ефективність. Особливо це стосується:
· бета-блокаторів;
· антикоагулянтів;
· препаратів від холестерину;
· антидепресантів;
· ліків проти остеопорозу.
Консультація з лікарем перед прийомом добавок або великої кількості зеленого чаю допоможе уникнути ризику негативної взаємодії з ліками.
