Такого ви не чекали: 6 страшних наслідків вживання зеленого чаю

Зелений чай славиться високим вмістом антиоксидантів, які допомагають знижувати запалення та підтримувати здоров’я серця і судин. Однак через наявність кофеїну його надмірне вживання може викликати небажані ефекти. Фахівці видання Verywell Health назвали шість потенційних проблем, що можуть виникати при надмірному споживанні цього напою.

1. Дискомфорт у шлунково-кишковому тракті

Більшість людей можуть безпечно пити зелений чай у помірних кількостях. Але добавки або екстракт зеленого чаю можуть призвести до:

· болю в шлунку;

· нудоти;

· закрепів.

2. Підвищення артеріального тиску

Кофеїн у зеленому чаї може підвищувати тиск при споживанні великих доз. Дослідники зазначають, що більше 400 мг кофеїну на день може викликати:

· гіпертонію;

· прискорене серцебиття;

· головний біль;

· тривожність;

· порушення сну.

3. Проблеми зі сном

Вживання великої кількості зеленого чаю перед сном через кофеїн може погіршити якість відпочинку. Щоб уникнути безсоння, рекомендується обмежити споживання напою у вечірній час.

4. Зниження засвоєння заліза

Катехіни — рослинні сполуки в зеленому чаї з потужною антиоксидантною дією — можуть уповільнювати всмоктування заліза з продуктів. Це особливо важливо для людей із низьким рівнем заліза, адже надлишок зеленого чаю може призвести до анемії.

Фахівці радять пити чай між прийомами їжі або в невеликих кількостях.

5. Пошкодження печінки

Зелений чай у помірних дозах безпечний для більшості людей, але у рідкісних випадках добавки з екстрактом чаю можуть негативно впливати на печінку, особливо у людей з певними генетичними особливостями. Якщо є захворювання печінки в анамнезі, варто проконсультуватися з лікарем.

6. Взаємодія з ліками

Велика кількість зеленого чаю може взаємодіяти з деякими ліками, зменшуючи їхню ефективність. Особливо це стосується:

· бета-блокаторів;

· антикоагулянтів;

· препаратів від холестерину;

· антидепресантів;

· ліків проти остеопорозу.

Консультація з лікарем перед прийомом добавок або великої кількості зеленого чаю допоможе уникнути ризику негативної взаємодії з ліками.

