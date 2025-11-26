logo_ukra

Такого ви не чекали: 6 страшних наслідків вживання зеленого чаю

Вживати зелений чай безпечно, якщо дотримуватися міри

26 листопада 2025, 10:15
Зелений чай славиться високим вмістом антиоксидантів, які допомагають знижувати запалення та підтримувати здоров’я серця і судин. Однак через наявність кофеїну його надмірне вживання може викликати небажані ефекти. Фахівці видання Verywell Health назвали шість потенційних проблем, що можуть виникати при надмірному споживанні цього напою.

Такого ви не чекали: 6 страшних наслідків вживання зеленого чаю

Фото: з відкритих джерел

1. Дискомфорт у шлунково-кишковому тракті

Більшість людей можуть безпечно пити зелений чай у помірних кількостях. Але добавки або екстракт зеленого чаю можуть призвести до:

·         болю в шлунку;

·         нудоти;

·         закрепів.

2. Підвищення артеріального тиску

Кофеїн у зеленому чаї може підвищувати тиск при споживанні великих доз. Дослідники зазначають, що більше 400 мг кофеїну на день може викликати:

·         гіпертонію; 

·         прискорене серцебиття;

·         головний біль; 

·         тривожність; 

·         порушення сну.

3. Проблеми зі сном

Вживання великої кількості зеленого чаю перед сном через кофеїн може погіршити якість відпочинку. Щоб уникнути безсоння, рекомендується обмежити споживання напою у вечірній час.

4. Зниження засвоєння заліза

Катехіни — рослинні сполуки в зеленому чаї з потужною антиоксидантною дією — можуть уповільнювати всмоктування заліза з продуктів. Це особливо важливо для людей із низьким рівнем заліза, адже надлишок зеленого чаю може призвести до анемії.

Фахівці радять пити чай між прийомами їжі або в невеликих кількостях.

5. Пошкодження печінки

Зелений чай у помірних дозах безпечний для більшості людей, але у рідкісних випадках добавки з екстрактом чаю можуть негативно впливати на печінку, особливо у людей з певними генетичними особливостями. Якщо є захворювання печінки в анамнезі, варто проконсультуватися з лікарем.

6. Взаємодія з ліками 

Велика кількість зеленого чаю може взаємодіяти з деякими ліками, зменшуючи їхню ефективність. Особливо це стосується: 

·         бета-блокаторів;

·         антикоагулянтів;

·         препаратів від холестерину;

·         антидепресантів;

·         ліків проти остеопорозу.

Консультація з лікарем перед прийомом добавок або великої кількості зеленого чаю допоможе уникнути ризику негативної взаємодії з ліками.

Як вже писали "Коментарі", журнал Stroke оприлюднив результати масштабного дослідження, проведеного науковцями Університету Калгарі (Канада). У своїй роботі вони звернули увагу на небезпеку, яка ховається за звичайною для більшості людей звичкою — щоденним тривалим сидінням. Виявилося, що постійне перебування у сидячому положенні значно підвищує ймовірність розвитку інсульту.



