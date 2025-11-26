Такого вы не ожидали: 6 страшных последствий употребления зеленого чая

Зеленый чай славится высоким содержанием антиоксидантов, помогающих снижать воспаление и поддерживать здоровье сердца и сосудов. Однако из-за наличия кофеина его чрезмерное употребление может вызвать нежелательные эффекты. Специалисты Verywell Health назвали шесть потенциальных проблем, которые могут возникать при чрезмерном потреблении этого напитка.

1. Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте

Большинство людей могут безопасно пить зеленый чай в умеренных количествах. Но добавки или экстракт зеленого чая могут привести к:

· боли в желудке;

· тошноты;

· запоров.

2. Повышение АД

Кофеин в зеленом чае может увеличивать давление при потреблении больших доз. Исследователи отмечают, что более 400 мг кофеина в день может вызвать:

· гипертонию;

· учащенное сердцебиение;

· головные боли;

· тревожность;

· нарушение сна.

3. Проблемы со сном

Употребление большого количества зеленого чая перед сном из-за кофеина может ухудшить качество отдыха. Чтобы избежать бессонницы, рекомендуется ограничить потребление напитка в вечернее время.

4. Снижение усвоения железа

Катехины – растительные соединения в зеленом чае с мощным антиоксидантным действием – могут замедлять всасывание железа из продуктов. Это особенно важно для людей с низким уровнем железа, ведь избыток зеленого чая может привести к анемии.

Специалисты советуют пить чай между едой или в небольших количествах.

5. Повреждение печени

Зеленый чай в умеренных дозах безопасен для большинства людей, но в редких случаях добавки с экстрактом чая могут негативно влиять на печень, особенно у людей с определенными генетическими особенностями. Если есть заболевание печени в анамнезе, следует проконсультироваться с врачом.

6. Взаимодействие с лекарством

Большое количество зеленого чая может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, уменьшая их эффективность. Особенно это касается:

· бета-блокаторы;

· антикоагулянтов;

· препаратов от холестерина;

· антидепрессантов;

· лекарства против остеопороза.

Консультация с врачом перед приемом добавок или большого количества зеленого чая поможет избежать риска негативного взаимодействия с лекарством.

