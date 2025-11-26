Такого вы не ожидали: 6 страшных последствий употребления зеленого чая

Рубрики
Зеленый чай славится высоким содержанием антиоксидантов, помогающих снижать воспаление и поддерживать здоровье сердца и сосудов. Однако из-за наличия кофеина его чрезмерное употребление может вызвать нежелательные эффекты. Специалисты Verywell Health назвали шесть потенциальных проблем, которые могут возникать при чрезмерном потреблении этого напитка.
1. Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте
Большинство людей могут безопасно пить зеленый чай в умеренных количествах. Но добавки или экстракт зеленого чая могут привести к:
· боли в желудке;
· тошноты;
· запоров.
2. Повышение АД
Кофеин в зеленом чае может увеличивать давление при потреблении больших доз. Исследователи отмечают, что более 400 мг кофеина в день может вызвать:
· гипертонию;
· учащенное сердцебиение;
· головные боли;
· тревожность;
· нарушение сна.
3. Проблемы со сном
Употребление большого количества зеленого чая перед сном из-за кофеина может ухудшить качество отдыха. Чтобы избежать бессонницы, рекомендуется ограничить потребление напитка в вечернее время.
4. Снижение усвоения железа
Катехины – растительные соединения в зеленом чае с мощным антиоксидантным действием – могут замедлять всасывание железа из продуктов. Это особенно важно для людей с низким уровнем железа, ведь избыток зеленого чая может привести к анемии.
Специалисты советуют пить чай между едой или в небольших количествах.
5. Повреждение печени
Зеленый чай в умеренных дозах безопасен для большинства людей, но в редких случаях добавки с экстрактом чая могут негативно влиять на печень, особенно у людей с определенными генетическими особенностями. Если есть заболевание печени в анамнезе, следует проконсультироваться с врачом.
6. Взаимодействие с лекарством
Большое количество зеленого чая может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, уменьшая их эффективность. Особенно это касается:
· бета-блокаторы;
· антикоагулянтов;
· препаратов от холестерина;
· антидепрессантов;
· лекарства против остеопороза.
Консультация с врачом перед приемом добавок или большого количества зеленого чая поможет избежать риска негативного взаимодействия с лекарством.
