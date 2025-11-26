logo_ukra

До чого призводить тривале сидіння: медики шокували заявою про неминучу хворобу
До чого призводить тривале сидіння: медики шокували заявою про неминучу хворобу

Аналітики з’ясували, що чим більше часу людина проводить сидячи протягом дня, тим вищим стає її ризик інсульту

26 листопада 2025, 07:35
Журнал Stroke оприлюднив результати масштабного дослідження, проведеного науковцями Університету Калгарі (Канада). У своїй роботі вони звернули увагу на небезпеку, яка ховається за звичайною для більшості людей звичкою — щоденним тривалим сидінням. Виявилося, що постійне перебування у сидячому положенні значно підвищує ймовірність розвитку інсульту.

У межах дослідницького проєкту фахівці вивчили інформацію про 143 тисячі дорослих віком від 40 років. Спостереження тривали дев’ять років, і на початковому етапі жоден з учасників не страждав на онкологічні захворювання чи хвороби серцево-судинної системи, що дало змогу оцінити вплив саме поведінкових чинників.

За роки моніторингу інсульт діагностували приблизно у трьох тисяч людей. Порівнюючи спосіб життя учасників, аналітики зробили однозначний висновок: кількість годин, проведених у сидячій позі, безпосередньо пов’язана з імовірністю виникнення інсульту. Іншими словами, чим довше людина сидить протягом дня, тим сильніше зростає ризик розвитку порушень кровообігу в мозку.

Особливо вразливою групою виявилися учасники молодше 60 років, які вели малоактивний спосіб життя. Якщо такі люди сиділи понад вісім годин щодня, їхній ризик інсульту був більш ніж у чотири рази вищим порівняно з тими, хто проводив у сидячому положенні менш як чотири години. А у порівнянні з фізично активними учасниками цей показник зростав у сім разів. Науковці підкреслюють, що навіть невеликі зміни у щоденній активності можуть суттєво вплинути на стан здоров’я та довгострокові ризики.

Як вже писали "Коментарі", багато наукових робіт підкреслюють, що після інсульту значно зростає ризик погіршення когнітивних здібностей, а у деяких пацієнтів навіть може розвинутися деменція. Нове дослідження вказує, що зміни у когнітивній функції можуть проявлятися за багато років до першого інсульту, тобто ще до виникнення гострого епізоду.



Джерело: https://newsyou.info/2025/11/shhodenne-sidinnya-na-stilci-robit-lyudinu-sxilnoyu-do-insultu
