К чему приводит длительное сиденье: медики шокировали заявлением о неминуемой болезни
К чему приводит длительное сиденье: медики шокировали заявлением о неминуемой болезни

Аналитики выяснили, что чем больше времени человек проводит сидя в течение дня, тем выше его риск инсульта.

26 ноября 2025, 07:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Журнал Stroke обнародовал результаты масштабного исследования, проведенного учеными Университета Калгари (Канада). В своей работе они обратили внимание на опасность, которая скрывается за обычной для большинства людей привычкой – ежедневным продолжительным сиденьем. Оказалось, что постоянное пребывание в сидячем положении значительно повышает вероятность развития инсульта.

К чему приводит длительное сиденье: медики шокировали заявлением о неминуемой болезни

Фото: из открытых источников

В рамках исследовательского проекта специалисты изучили информацию о 143 тысячах взрослых в возрасте от 40 лет. Наблюдения длились девять лет, и на начальном этапе ни один из участников не страдал онкологическими заболеваниями или болезнями сердечно-сосудистой системы, что позволило оценить влияние именно поведенческих факторов.

За годы мониторинга инсульт был диагностирован примерно у трех тысяч человек. Сравнивая образ жизни участников, аналитики пришли к однозначному выводу: количество часов, проведенных в сидячей позе, напрямую связано с вероятностью возникновения инсульта. Другими словами, чем дольше человек сидит в течение дня, тем сильнее возрастает риск развития нарушений кровообращения в мозге.

Особенно уязвимой группой оказались участники младше 60 лет, которые вели малоактивный образ жизни. Если такие люди сидели более восьми часов ежедневно, их риск инсульта был более чем в четыре раза выше по сравнению с теми, кто проводил в сидячем положении менее четырех часов. А по сравнению с физически активными участниками этот показатель рос в семь раз. Ученые подчеркивают, что даже небольшие изменения в ежедневной активности могут оказать существенное влияние на состояние здоровья и долгосрочные риски.

Как уже писали "Комментарии", многие научные работы подчеркивают, что после инсульта значительно возрастает риск ухудшения когнитивных способностей, а у некоторых пациентов даже может развиться деменция. Новое исследование показывает, что изменения в когнитивной функции могут проявляться за многие годы до первого инсульта, то есть еще до возникновения острого эпизода.



Источник: https://newsyou.info/2025/11/shhodenne-sidinnya-na-stilci-robit-lyudinu-sxilnoyu-do-insultu
