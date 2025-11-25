Інсульт можна виявити за 10 років до його появи: сенсаційна заява

Багато наукових робіт підкреслюють, що після інсульту значно зростає ризик погіршення когнітивних здібностей, а у деяких пацієнтів навіть може розвинутися деменція. Нове дослідження вказує, що зміни у когнітивній функції можуть проявлятися за багато років до першого інсульту, тобто ще до виникнення гострого епізоду.

Фото: з відкритих джерел

Наукове дослідження, опубліковане у журналі з неврології, нейрохірургії та психіатрії, показало, що перші попереджувальні сигнали інсульту можуть з’явитися за десять років до його фактичного настання. В експерименті взяли участь майже 15 000 людей, когнітивні функції яких оцінювали протягом середньо 12,5 років.

Учасників тестували на пам’ять, швидкість мовлення, час реакції та спритність рук, а також перевіряли їхні навички виконання повсякденних завдань, наприклад, одягання та миття. Результати показали, що у тих, хто згодом переніс інсульт, спостерігалося помітне зниження когнітивних функцій ще задовго до нападу. Зниження починалося приблизно за десять років до першого інсульту і включало проблеми з мисленням, навчанням, прийняттям рішень, запам’ятовуванням та концентрацією уваги.

Дослідження також виявило, що жінки з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, які мають ген APOE, частіше схильні до майбутнього інсульту. Раніше подібні зміни в когнітивній функції виявляли лише за чотири-шість років до нападу, тому це дослідження стало першим, яке виявило настільки ранні ознаки.

Результати підкреслюють важливість регулярного спостереження за когнітивним здоров’ям та своєчасної профілактики інсульту, адже раннє виявлення змін дозволяє вчасно втрутитися та знизити ризики.

Як вже писали "Коментарі", для підтримки гарного настрою важливі не лише регулярний сон та фізична активність, а й збалансована дієта. За даними порталу verywellhealth.com, певні продукти можуть значно покращувати психологічний стан і допомагати боротися зі стресом та тривогою.