Инсульт можно выявить за 10 лет до появления: сенсационное заявление

Многие научные работы подчеркивают, что после инсульта значительно возрастает риск ухудшения когнитивных способностей, а у некоторых пациентов даже может развиться деменция. Новое исследование показывает, что изменения в когнитивной функции могут проявляться за многие годы до первого инсульта, то есть еще до возникновения острого эпизода.

Фото: из открытых источников

Научное исследование, опубликованное в журнале по неврологии, нейрохирургии и психиатрии, показало, что первые предупреждающие сигналы инсульта могут появиться за десять лет до фактического наступления. В эксперименте приняли участие около 15 000 человек, когнитивные функции которых оценивали в течение средне 12,5 лет.

Участников тестировали на память, скорость речи, время реакции и ловкость рук, а также проверяли их навыки выполнения повседневных задач, например одевание и мойку. Результаты показали, что у тех, кто впоследствии перенес инсульт, наблюдалось заметное снижение когнитивных функций еще задолго до приступа. Снижение начиналось примерно за десять лет до первого инсульта и включало проблемы с мышлением, обучением, принятием решений, запоминанием и концентрацией внимания.

Исследование также выявило, что женщины с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, имеющие ген APOE, чаще склонны к предстоящему инсульту. Ранее подобные изменения в когнитивной функции выявляли лишь за четыре-шесть лет до приступа, поэтому это исследование стало первым, выявившим столь ранние признаки.

Результаты подчеркивают важность регулярного наблюдения за когнитивным здоровьем и своевременной профилактики инсульта, ведь раннее выявление изменений позволяет своевременно вмешаться и снизить риски.

