Їжа, яка точно зробить вас щасливими: вчені здивували списком продуктів

Для підтримки гарного настрою важливі не лише регулярний сон та фізична активність, а й збалансована дієта. За даними порталу verywellhealth.com, певні продукти можуть значно покращувати психологічний стан і допомагати боротися зі стресом та тривогою. Ось 8 найефективніших з них, які варто включити у щоденний раціон.

Фото: з відкритих джерел

Форель

Жирна риба, як форель, містить багато поживних речовин, що позитивно впливають на настрій. Дослідження показують, що регулярне вживання риби допомагає зменшити стрес і тривогу, а також може полегшити симптоми депресії.

Шоколад

Темний шоколад багатий на какао, що стимулює вироблення ендорфінів — гормонів радості. Крім того, він впливає на серотонін і дофамін, які регулюють настрій, а магній у складі шоколаду підтримує психологічне здоров’я.

Ферментовані продукти

Продукти типу йогурту, кімчі чи квашеної капусти багаті пробіотиками, що підтримують здоров’я кишківника. Відомо, що пробіотики сприяють виробленню серотоніну — нейромедіатора, який відповідає за відчуття щастя.

Яєчні жовтки

Вітамін D у жовтках допомагає регулювати настрій і зменшувати симптоми депресії, передменструального синдрому та сезонного афективного розладу. Альтернативно можна обирати лосось або молоко для отримання цього вітаміну.

Горіхи

Дослідження понад 15 000 осіб протягом 10 років показало, що помірне споживання горіхів знижує ризик розвитку депресії на 23%.

Курка

Нежирна курка містить вітаміни B6 і B12, які підтримують вироблення серотоніну та дофаміну. Крім того, амінокислота триптофан у курячому м’ясі може допомогти людям, схильним до депресії, покращити психологічний стан.

Устриці

Багаті на омега-3 жирні кислоти та цинк, устриці позитивно впливають на настрій. Недостатність цинку пов’язана з депресією та тривожністю, тож його споживання може допомогти стабілізувати емоційний стан.

Шафран

Відомо, що шафран діє як природний антидепресант. Деякі дослідження навіть вказують, що він може бути ефективнішим за плацебо та еквівалентним терапевтичним дозам антидепресантів.

Включення цих продуктів у раціон у поєднанні з повноцінним сном і фізичною активністю допомагає не лише підтримувати гарний настрій, а й покращує загальний психологічний стан.

