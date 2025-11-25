Еда, которая точно сделает вас счастливыми: учёные удивили списком продуктов

Для поддержания хорошего настроения важны не только регулярный сон и физическая активность, но сбалансированная диета. По данным портала verywellhealth.com, определенные продукты могут значительно улучшать психологическое состояние и помогать бороться со стрессом и тревогой. Вот 8 самых эффективных из них, которые следует включить в ежедневный рацион.

Фото: из открытых источников

Форель

Жирная рыба, как форель, содержит много питательных веществ, положительно влияющих на настроение. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбы помогает снизить стресс и тревогу, а также может облегчить симптомы депрессии.

Шоколад

Темный шоколад богат какао, что стимулирует выработку эндорфинов – гормонов радости. Кроме того, он влияет на серотонин и дофамин, регулирующие настроение, а магний в составе шоколада поддерживает психологическое здоровье.

Ферментированные продукты

Продукты типа йогурта, кимчи или квашеной капусты богаты пробиотиками, поддерживающими здоровье кишечника. Известно, что пробиотики способствуют выработке серотонина – нейромедиатора, отвечающего за ощущение счастья.

Яичные желтки

Витамин D в желтках помогает регулировать настроение и уменьшать симптомы депрессии, предменструального синдрома и сезонного аффективного расстройства. Альтернативно можно выбирать лосось или молоко для получения этого витамина.

Орехи

Исследование более 15 000 человек в течение 10 лет показало, что умеренное потребление орехов снижает риск депрессии на 23%.

Курица

Нежирная курица содержит витамины B6 и B12, поддерживающие выработку серотонина и дофамина. Кроме того, аминокислота триптофан в курином мясе может помочь людям, склонным к депрессии, улучшить психологическое состояние.

Устрицы

Богатые омега-3 жирными кислотами и цинком, устрицы положительно влияют на настроение. Недостаток цинка связан с депрессией и тревожностью, поэтому его потребление может помочь стабилизировать эмоциональное состояние.

Шафран

Известно, что шафран действует как природный антидепрессант. Некоторые исследования даже указывают, что он может быть эффективнее плацебо и эквивалентным терапевтическим дозам антидепрессантов.

Включение этих продуктов в рацион в сочетании с полноценным сном и физической активностью помогает не только поддерживать хорошее настроение, но улучшает общее психологическое состояние.

