Эксперты назвали самый полезный вид винограда: результат удивит всех

Несмотря на общую полезность винограда, один из сортов обладает особенно высоким уровнем антиоксидантов.

26 ноября 2025, 12:50
Отведать горсть винограда – простой способ пополнить запасы витаминов и минералов. Эта ягода положительно влияет на самочувствие, а ее ценители обычно чувствуют себя более энергично. Хотя каждый сорт имеет своих поклонников, многих волнует вопрос: какой виноград более полезный — зеленый или красный?

Эксперты назвали самый полезный вид винограда: результат удивит всех

Специалисты проанализировали преимущества разных видов и объяснили, в каком из них содержится больше ценных компонентов.

По данным издания verywellhealth, все разновидности винограда насыщены полезными веществами: в ягодах присутствуют витамин С, фосфор, магний, железо, цинк и ряд антиоксидантов. Однако состав у разных сортов отличается, а это позволяет определить, какой виноград является наиболее питательным.

Общей чертой всех видов является высокое содержание полифенолов и ресвератрола, содержащихся в мякоти, косточках и кожуре. Исследования свидетельствуют, что эти соединения поддерживают здоровье сердца и костей, способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, улучшают зрение и уменьшают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Другие научные работы показали, что регулярное употребление винограда может оказывать положительное влияние на когнитивные функции, в частности у людей с начальными нарушениями памяти.

Темные сорта — черный, красный и фиолетовый виноград — имеют определенные преимущества над зелеными. У них гораздо больше ресвератрола, который известен своими противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами и способностью защищать нервную систему.

Кроме того, именно темные ягоды богаты антоцианами — пигментами, отвечающими за их насыщенный цвет. Антоцианы обладают мощным антимикробным эффектом, снижают воспаление, уменьшают вероятность образования раковых клеток и даже полезны людям с диабетом.

Сравнительная таблица verywellhealth также показывает, что по содержанию питательных веществ черный виноград стабильно опережает зеленоватый, хотя и некординально. Это и подтверждает вывод: самым полезным считается черный или фиолетовый виноград.

Как уже писали "Комментарии", зеленый чай славится высоким содержанием антиоксидантов, помогающих снижать воспаление и поддерживать здоровье сердца и сосудов. Однако из-за наличия кофеина его чрезмерное употребление может вызвать нежелательные эффекты.



