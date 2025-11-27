Трудоголизм и алкоголизм имеют общее происхождение: сенсационное заявление

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что люди, которые проводят на работе более 49 часов еженедельно, чаще обращаются к алкоголю, чем работающие стандартные 40 часов. Чрезмерная занятость или привычка постоянно задерживаться после рабочего дня постепенно формирует склонность к увеличенному потреблению спиртного, как свидетельствуют данные клинического исследования. По его результатам, работники, превышающие отметку в 49 часов, выпивают в среднем на один бокал вина или кружку пива больше, чем люди с обычным графиком "с девяти до пятого". Эксперты отмечают, что для трудоголиков алкоголь нередко становится своеобразным вознаграждением за изнурительную и напряженную неделю.

Фото: из открытых источников

Авторы исследования также обращают внимание на то, что экономическая нестабильность и рост стоимости жизни могут подтолкнуть все больше людей к вынужденной сверхурочной работе или поискам дополнительного заработка. Усиленная нагрузка, в свою очередь, повышает риск того, что люди будут искать расслабление в алкоголе. Это исследование является новейшим из ряда научных работ, демонстрирующих взаимосвязь между количеством отработанных часов и уровнем потребления спиртных напитков.

Ранее опубликованные научные данные также свидетельствовали, что превышающие отметку в 48 часов работы в неделю значительно чаще страдают чрезмерным употреблением алкоголя. Недавно проведенный метаанализ 14 исследований с участием 105 тысяч добровольцев подтвердил эти выводы. В частности, установлено, что у людей, работающих от 49 до 54 часов, объем потребляемого алкоголя растет в среднем на 17,7 г чистого спирта — то есть примерно на один большой бокал вина или кружку пива.

Как уже писали "Комментарии", отведать горсть винограда — простой способ пополнить запасы витаминов и минералов. Эта ягода положительно влияет на самочувствие, а ее ценители обычно чувствуют себя более энергично. Хотя каждый сорт имеет своих поклонников, многих волнует вопрос: какой виноград более полезный — зеленый или красный?