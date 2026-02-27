ТОП ранніх симптомів хвороб суглобів, які часто ігнорують

Суглоби забезпечують рухливість та гнучкість тіла і саме хвороби можу значно обмежити можливості людини, або навіть взагалі призвести до втрати рухливості. Проблеми із суглобами можуть розвиватися без різких проявів, тому перші ознаки люди списують на інші причини.

Проблеми із суглобами. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів захворювань суглобів, про які потрібно знати:

Скутість після відпочинку — це найпоширеніший симптом. Можливе виникнення відчуття, що суглоби "затікають" після сну чи тривалого сидіння. Це часто списують на втому або вік, але насправді такий симптом може сигналізувати про розвиток артриту чи інших запальних процесів.

Легкий біль, який виникає під час руху або після фізичного навантаження. Регулярний біль сигналізує про початок дегенеративних змін у хрящі. Якщо вчасно не лікувати, біль перетвориться на хронічний та значно обмежуватиме рухливість.

Набряк у ділянці суглоба — спершу може бути непомітним, але навіть невелике збільшення об’єму суглоба свідчить про запальний процес. Набряк може бути ознакою серйозних хвороб, таких як ревматоїдний артрит.

Хрускіт або клацання під час руху — може попереджати про пошкодження хряща або нестачу синовіальної рідини. Якщо такі прояви стають регулярними, варто звернутися до лікаря, адже вони можуть бути початком дегенеративних процесів.

Також лікарі називають ранніми симптомами втому, що супроводжує біль у суглобах, зниження гнучкості.

При наявності цих симптомів важливо звернутися до лікаря, пройти обстеження та необхідне лікування.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найнебезпечніші симптоми хвороб коліна.



