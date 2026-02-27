logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування ТОП ранніх симптомів хвороб суглобів, які часто ігнорують
commentss НОВИНИ Всі новини

ТОП ранніх симптомів хвороб суглобів, які часто ігнорують

Ранні симптоми захворювань суглобів, які часто ігнорують

27 лютого 2026, 18:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Суглоби забезпечують рухливість та гнучкість тіла і саме хвороби можу значно обмежити можливості людини, або навіть взагалі призвести до втрати рухливості. Проблеми із суглобами можуть розвиватися без різких проявів, тому перші ознаки люди списують на інші причини. 

ТОП ранніх симптомів хвороб суглобів, які часто ігнорують

Проблеми із суглобами. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів захворювань суглобів, про які потрібно знати:

Скутість після відпочинку — це найпоширеніший симптом. Можливе виникнення відчуття, що суглоби "затікають" після сну чи тривалого сидіння. Це часто списують на втому або вік, але насправді такий симптом може сигналізувати про розвиток артриту чи інших запальних процесів.

Легкий біль, який виникає під час руху або після фізичного навантаження. Регулярний біль сигналізує про початок дегенеративних змін у хрящі. Якщо вчасно не лікувати, біль перетвориться на хронічний та значно обмежуватиме рухливість.

Набряк у ділянці суглоба — спершу може бути непомітним, але навіть невелике збільшення об’єму суглоба свідчить про запальний процес. Набряк може бути ознакою серйозних хвороб, таких як ревматоїдний артрит.

Хрускіт або клацання під час руху — може попереджати про пошкодження хряща або нестачу синовіальної рідини. Якщо такі прояви стають регулярними, варто звернутися до лікаря, адже вони можуть бути початком дегенеративних процесів.

Також лікарі називають ранніми симптомами втому, що супроводжує біль у суглобах, зниження гнучкості. 

При наявності цих симптомів важливо звернутися до лікаря, пройти обстеження та необхідне лікування. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найнебезпечніші симптоми хвороб коліна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини