ТОП ранних симптомов болезней суставов, которые часто игнорируют

Суставы обеспечивают подвижность и гибкость тела и именно болезни могут значительно ограничить возможности человека, или даже вообще привести к потере подвижности. Проблемы с суставами могут развиваться без резких проявлений, поэтому первые признаки списывают люди на другие причины.

Проблемы с суставами. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов заболеваний суставов, о которых нужно знать:

Скованность после отдыха – это самый распространенный симптом. Возможно возникновение ощущения, что суставы "затекают" после сна или длительного сиденья. Это часто списывается на усталость или возраст, но на самом деле такой симптом может сигнализировать о развитии артрита или других воспалительных процессов.

Легкая боль, возникающая во время движения или после физической нагрузки. Регулярная боль сигнализирует о начале дегенеративных изменений хряща. Если вовремя не лечить, боль превратится в хроническую и будет значительно ограничивать подвижность.

Отек в области сустава – сначала может быть незаметным, но даже небольшое увеличение объема сустава свидетельствует о воспалительном процессе. Отек может являться признаком серьезных болезней, таких как ревматоидный артрит.

Хруст или щелчок во время движения – может предупреждать о повреждении хряща или недостатке синовиальной жидкости. Если такие проявления становятся регулярными, следует обратиться к врачу, ведь они могут являться началом дегенеративных процессов.

Также врачи называют ранними симптомами усталости, сопровождающей боль в суставах, снижением гибкости.

При наличии этих симптомов важно обратиться к врачу, пройти обследование и необходимое лечение.

