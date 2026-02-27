logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение ТОП ранних симптомов болезней суставов, которые часто игнорируют
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП ранних симптомов болезней суставов, которые часто игнорируют

Ранние симптомы заболеваний суставов, которые часто игнорируют

27 февраля 2026, 18:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Суставы обеспечивают подвижность и гибкость тела и именно болезни могут значительно ограничить возможности человека, или даже вообще привести к потере подвижности. Проблемы с суставами могут развиваться без резких проявлений, поэтому первые признаки списывают люди на другие причины.

ТОП ранних симптомов болезней суставов, которые часто игнорируют

Проблемы с суставами. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов заболеваний суставов, о которых нужно знать:

Скованность после отдыха – это самый распространенный симптом. Возможно возникновение ощущения, что суставы "затекают" после сна или длительного сиденья. Это часто списывается на усталость или возраст, но на самом деле такой симптом может сигнализировать о развитии артрита или других воспалительных процессов.

Легкая боль, возникающая во время движения или после физической нагрузки. Регулярная боль сигнализирует о начале дегенеративных изменений хряща. Если вовремя не лечить, боль превратится в хроническую и будет значительно ограничивать подвижность.

Отек в области сустава – сначала может быть незаметным, но даже небольшое увеличение объема сустава свидетельствует о воспалительном процессе. Отек может являться признаком серьезных болезней, таких как ревматоидный артрит.

Хруст или щелчок во время движения – может предупреждать о повреждении хряща или недостатке синовиальной жидкости. Если такие проявления становятся регулярными, следует обратиться к врачу, ведь они могут являться началом дегенеративных процессов.

Также врачи называют ранними симптомами усталости, сопровождающей боль в суставах, снижением гибкости.

При наличии этих симптомов важно обратиться к врачу, пройти обследование и необходимое лечение.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самых опасных симптомах болезней колена.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости