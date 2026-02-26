Це призведе до втрати рухливості: найнебезпечніші симптоми хвороб коліна

Колінний суглоб забезпечує можливість ходити, бігати та виконувати щоденні рухи. Однак коліно часто стає вразливим місцем — хвороби можуть призвести до значного обмеження і навіть втрати рухливості. Щоб уникнути серйозних наслідків варто знати ранні симптоми проблем та вчасно почати лікування.

Проблеми з коліном. Ілюстративне фото

ТОП симптомів захворювань коліна

Постійний біль і слабкість у коліні — варто звернути увагу на біль, який не зникає навіть після відпочинку. Це може сигналізувати про пошкодження хряща, зв’язок або розвитку артриту. Слабкість у суглобі характеризується відчуттям нестабільності під час ходьби. Це небезпечно падіннями та травмами. Якщо ігнорувати ці симптоми, то можна втратити можливість виконувати навіть найпростіші рухи, як-от підйом по сходах чи тривала прогулянка.

Набряк і скутість — на запальний процес у коліні вказують збільшення об’єму коліна, відчуття тепла та скутість у суглобі. Набряк можу бути наслідком накопичення рідини або пошкодження тканин. Скутість особливо помітна вранці або після тривалого сидіння. Лікарі зазначають, що ці симптоми сигналізують про розвиток остеоартриту.

Хрускіт і неможливість повністю розігнути ногу — сигналізують про пошкодження хряща чи меніска. Симптоми означають, що суглоб втрачає свою функціональність. У випадку остеоартриту хрящ поступово руйнується. Саме тому багато пацієнтів з прогресуючими симптомами змушені проходити операцію із заміни колінного суглоба.

Щоб уникнути ускладнень та не втратити рухливість важливе своєчасне обстеження та лікування.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про руйнівний вплив цукру на здоров’я колін.



