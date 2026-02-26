Это приведет к потере подвижности: опасные симптомы болезней колена

Коленный сустав обеспечивает возможность ходить, бегать и выполнять ежедневные движения. Однако колено часто становится уязвимым местом – болезни могут привести к значительному ограничению и даже потере подвижности. Чтобы избежать серьезных последствий, следует знать ранние симптомы проблем и вовремя начать лечение.

Проблемы с коленом. Иллюстративное фото

ТОП симптомов заболеваний колена

Постоянная боль и слабость в колене – стоит обратить внимание на боль, которая не исчезает даже после отдыха. Это может сигнализировать о повреждении хряща, связок или развитии артрита. Слабость в суставе характеризуется ощущением нестабильности во время ходьбы. Это чревато падениями и травмами. Если игнорировать эти симптомы, то можно упустить возможность выполнять даже самые простые движения, например подъем по лестнице или длительная прогулка.

Отек и скованность – на воспалительный процесс в колене указывают увеличение объема колена, ощущение тепла и скованность в суставе. Отек может быть следствием накопления жидкости или повреждения тканей. Скованность особенно заметна утром или после продолжительного сиденья. Врачи отмечают, что эти симптомы сигнализируют о развитии остеоартрита.

Хруст и невозможность полностью разогнуть ногу – сигнализируют о повреждении хряща или мениска. Симптомы означают, что сустав теряет свою функциональность. В случае остеоартрита хрящ постепенно разрушается. Именно поэтому многие пациенты с прогрессирующими симптомами вынуждены проходить операцию по замене коленного сустава.

Чтобы избежать осложнений и не потерять подвижность, важно своевременное обследование и лечение.

