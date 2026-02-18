ТОП ранніх симптомів гастриту, які часто ігнорують

Гастрит — це запалення слизової оболонки шлунка. Захворювання може виникати через інфекції, надмірне вживання алкоголю, тривале застосування знеболювальних препаратів або неправильне харчування. Перші симптоми хвороби часто ігнорують, вважаючи їх незначними, однак згодом, без належного лікування, вони можуть обернутися серйозними проблемами.

Гастрит. Фото з відкритих джерел

ТОП ранніх симптомів гастриту:

Біль у верхній частині живота — один із найпоширеніших ранніх проявів гастриту. Часто такий симптом люди пояснюють переїданням чи стресом, але регулярний дискомфорт у цій зоні може бути ознакою запалення слизової оболонки.

Відчуття швидкого насичення навіть після невеликої кількості їжі — це може сигналізувати про те, що шлунок не функціонує належним чином і його слизова оболонка ослаблена.

Нудота та періодичне блювання — ці симптоми люди вважають тимчасовим нездужанням. Однак регулярні прояви таких симптомів можуть бути сигналом гастриту. Особливо небезпечним є блювання з домішками крові — це вказує на ерозивні процеси у шлунку.

Зниження апетиту - у поєднанні з іншими симптомами це може вказувати на розвиток запалення.

Відчуття здуття та часта відрижка — виникають через порушення роботи шлунка та підвищене вироблення газів.

Несподівана втрата ваги без очевидних причин — може виникати через зниження апетиту та проблеми із засвоєнням їжі.

Чорний колір калу або його смолиста консистенція - це серйозний симптом, який свідчить про внутрішню кровотечу, що може бути наслідком ерозивного гастриту.

