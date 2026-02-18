logo

ТОП ранних симптомов гастрита, которые часто игнорируют
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП ранних симптомов гастрита, которые часто игнорируют

Названы ранние симптомы гастрита, которые часто игнорируют

18 февраля 2026, 17:57
Гастрит – это воспаление слизистой желудка. Заболевание может возникать из-за инфекций, чрезмерного употребления алкоголя, длительного применения обезболивающих препаратов или неправильного питания. Первые симптомы болезни часто игнорируют, считая их незначительными, однако впоследствии, без должного лечения, они могут обернуться серьезными проблемами.

ТОП ранних симптомов гастрита, которые часто игнорируют

Гастрит. Фото из открытых источников

ТОП ранних симптомов гастрита:

Боль в верхней части живота – одно из самых распространенных ранних проявлений гастрита. Часто такой симптом люди объясняют перееданием или стрессом, но регулярный дискомфорт в этой зоне может являться признаком воспаления слизистой.

Ощущение быстрого насыщения даже после небольшого количества пищи – это может сигнализировать о том, что желудок не работает должным образом и его слизистая ослаблена.

Тошнота и периодическая рвота – эти симптомы люди считают временным недомоганием. Однако регулярные проявления таких симптомов могут являться сигналом гастрита. Особенно опасна рвота с примесями крови — это указывает на эрозивные процессы в желудке.

Снижение аппетита – в сочетании с другими симптомами это может указывать на развитие воспаления.

Ощущение вздутия и частая отрыжка — возникают из-за нарушения работы желудка и повышенной выработки газов.

Неожиданная потеря веса без очевидных причин может возникать из-за снижения аппетита и проблемы с усвоением пищи.

Черный цвет кала или его смолистая консистенция – это серьезный симптом, свидетельствующий о внутреннем кровотечении, что может быть следствием эрозивного гастрита.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах деменции, которые часто игнорируют.




