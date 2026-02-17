ТОП прихованих симптомів пневмонії, про які знають не всі

Пневмонія — це серйозна інфекційна хвороба легень. Симптоми захворювання можуть бути різними у різних людей залежно від віку, загального стану здоров’я і збудника інфекції. Часто на ранніх стадіях пневмонія нагадує звичайну застуду чи грип, але є ознаки, про які знають не всі, і вони можуть стати важливим сигналом про початок захворювання.

Кашель. Ілюстративне фото

Зазвичай люди сприймають пневмонію лише як кашель або підвищену температуру. Однак спеціалісти наголошують, що потрібно звернути увагу, це посилення втоми та слабкість. Відчуття сильної втоми і виснаження навіть при незначних побутових діях може бути раннім сигналом про інфекцію в легенях.

Кашель при пневмонії часто починається як сухий або незначний, але може поступово переходити в продуктивний з мокротою жовтуватого, зеленкуватого або навіть з домішками крові. Така зміна характеру кашлю відрізняє від звичайного застудного кашлю.

Одним із ранніх симптомів хвороби, про який знають не всі, — задишка або відчуття браку повітря, навіть без надмірних занять. Така ситуація виникає, коли легені не можуть нормально переносити кисень у кров через запалення повітряних мішечків.

Пневмонія також може проявлятися через біль у грудях, особливо при глибокому диханні або кашлі. Цей симптом іноді пояснюють серцевими проблемами, але при пневмонії біль зазвичай локалізується з одного боку і пов’язаний із запаленою ділянкою легені.

Окрім характерних симптомів є й менш очевидні:

нудота,

блювання,

втрата апетиту,

розлади шлунку.

Такі ознаки частіше виникають у дітей або літніх людей, але можуть з’являтись і в інших випадках пневмонії.

Ранніми маркерами хвороби у людей літнього віку називають також зміну ментального стану, зокрема сплутаність свідомості або дезорієнтація.

Вказані симптоми можуть бути схожими на ознаки застуди або грипу, однак якщо вони тривають довше чи поєднується кілька ознак, варто звернутися до лікаря та провести необхідні обстеження.

