ТОП скрытых симптомов пневмонии, о которых знают не все

Пневмония – это серьезная инфекционная болезнь легких. Симптомы заболевания могут быть разными у разных людей в зависимости от возраста, общего состояния здоровья и возбудителя инфекции. Часто на ранних стадиях пневмония напоминает обычную простуду или грипп, но есть признаки, о которых не все знают, и они могут стать важным сигналом о начале заболевания.

Кашель. Иллюстративное фото

Обычно люди воспринимают пневмонию только как кашель или повышенную температуру. Однако специалисты отмечают, что нужно обратить внимание, это усиление усталости и слабость. Ощущение сильной усталости и истощение даже при незначительных бытовых действиях может являться ранним сигналом об инфекции в легких.

Кашель при пневмонии часто начинается как сухой или незначительный, но может постепенно переходить в продуктивный с мокротой желтоватого, зеленого или даже с примесями крови. Такое изменение характера кашля отличает от обычного простудного кашля.

Одним из ранних симптомов болезни, о котором знают не все, – одышка или ощущение нехватки воздуха, даже без чрезмерных занятий. Такая ситуация возникает, когда легкие не могут нормально переносить кислород в кровь из-за воспаления воздушных мешочков.

Пневмония также может проявляться из-за боли в груди, особенно при глубоком дыхании или кашле. Этот симптом иногда объясняют сердечными проблемами, но при пневмонии боль обычно локализуется с одной стороны и связана с воспаленным участком легкого.

Кроме характерных симптомов есть и менее очевидные:

тошнота,

рвота,

потеря аппетита,

расстройства желудка.

Такие признаки чаще возникают у детей или пожилых людей, но могут появляться и в других случаях пневмонии.

Ранними маркерами болезни у пожилых людей называют также изменение ментального состояния, в частности спутанность сознания или дезориентация.

Указанные симптомы могут походить на признаки простуды или гриппа, однако если они продолжаются дольше или сочетается несколько признаков, следует обратиться к врачу и провести необходимые обследования.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах деменции, которые часто игнорируют.



