Захворювання та лікування ТОП факторів, які призводять до раку простати: це важливо для здоров'я кожного чоловіка
commentss НОВИНИ Всі новини

ТОП факторів, які призводять до раку простати: це важливо для здоров’я кожного чоловіка

Названо фактори, які призводять до раку простати

5 травня 2026, 18:29
Кречмаровская Наталия

Рак простати є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків. Розвиток хвороби викликає низка факторів, серед яких вік, спадковість, генетичні мутації та спосіб життя. 

Проблеми з простатою. Ілюстративне фото

Лікарі наголошують на ключових чинниках, які найчастіше асоціюються з виникненням цього захворювання.

Основні фактори ризику

Вік — ймовірність розвитку раку простати різко зростає після 50 років. Близько 60% випадків діагностують у чоловіків старших за 65 років.

Сімейна історія — якщо батько чи брат хворіли на рак простати, ризик для чоловіка більш ніж удвічі зростає. Особливо небезпечно, коли кілька родичів мали діагноз у молодому віці.

Генетичні мутації - успадковані зміни в генах BRCA1, BRCA2, а також при синдромі Лінча (HNPCC) значно підвищують ризик розвитку раку простати. Такі мутації пояснюють близько 5-10% випадків захворювання.

Фактори способу життя та середовища

Харчування — раціон із високим вмістом жирів, червоного м’яса та молочних продуктів може бути пов’язаний з підвищеним ризиком. У країнах із традиційним раціоном, де переважають рис, соя та овочі, рівень захворюваності нижчий.

Ожиріння - надмірна вага не збільшує загальний ризик, але асоціюється з більш агресивними формами раку простати та вищою смертністю.

Куріння — хоча прямого зв’язку зі збільшенням кількості випадків не доведено, куріння може підвищувати ризик смерті від раку простати та негативно впливати на перебіг хвороби.

Хімічні впливи — дослідження показують, що контакт із деякими токсичними речовинами, зокрема кадмієм чи миш’яком, може збільшувати ймовірність розвитку хвороби.

Біологічні механізми — рак простати виникає через мутації ДНК у клітинах простати, які призводять до їхнього неконтрольованого росту. Ці зміни можуть бути успадкованими або набутими протягом життя. Важливу роль відіграють гормони, зокрема тестостерон, що стимулює ріст клітин простати.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про найнебезпечніший продукт для простати.




