ТОП факторов, которые приводят к раку простаты: это важно для здоровья каждого мужчины

Рак простаты является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин. Развитие болезни вызывает ряд факторов, включая возраст, наследственность, генетические мутации и образ жизни.

Врачи отмечают ключевые факторы, которые чаще всего ассоциируются с возникновением этого заболевания.

Основные факторы риска

Возраст – вероятность развития рака простаты резко возрастает после 50 лет. Около 60% случаев диагностируют у мужчин старше 65 лет.

Семейная история — если отец или брат болели раком простаты, риск для мужчины более чем вдвое растет. Особенно опасно, когда у нескольких родственников был диагноз в молодом возрасте.

Генетические мутации – унаследованные изменения в генах BRCA1, BRCA2, а также при синдроме Линча (HNPCC) значительно повышают риск развития рака простаты. Такие мутации объясняют около 5–10% случаев заболевания.

Факторы образа жизни и среды

Питание – рацион с высоким содержанием жиров, красного мяса и молочных продуктов может быть связан с повышенным риском. В странах с традиционным рационом, где преобладают рис, соя и овощи, уровень заболеваемости ниже.

Ожирение – избыточный вес не увеличивает общий риск, но ассоциируется с более агрессивными формами рака простаты и более высокой смертностью.

Курение — хотя прямая связь с увеличением количества случаев не доказана, курение может повышать риск смерти от рака простаты и негативно влиять на течение болезни.

Химические воздействия — исследования показывают, что контакт с некоторыми токсичными веществами, в частности кадмием или мышьяком, может увеличивать вероятность развития болезни.

Биологические механизмы – рак простаты возникает из-за мутации ДНК в клетках простаты, которые приводят к их неконтролируемому росту. Эти изменения могут быть унаследованы или приобретены в течение жизни. Важную роль играют гормоны, в частности тестостерон, стимулирующий рост клеток простаты.

