logo_ukra

BTC/USD

70555

ETH/USD

2066.08

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування ТОП-8 причин розвитку інфаркту: що призводить до смертельної хвороби
commentss НОВИНИ Всі новини

ТОП-8 причин розвитку інфаркту: що призводить до смертельної хвороби

Названо головні причини розвитку інфаркту

11 березня 2026, 18:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Інфаркт називають однією з головних причин смертності. Лікарі попереджають, що серцевий напад провокує поєднання факторів способу життя та хронічних станів. 

ТОП-8 причин розвитку інфаркту: що призводить до смертельної хвороби

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Топ причин інфаркту, про які варто знати: 

Атеросклероз — це процес накопичення жирових і холестеринових відкладень у стінках артерій. Вони з часом утворюють бляшки, які можуть розриватися, провокуючи появу тромбу. Саме він блокує кровотік до серцевого м’яза — це стає прямою причиною інфаркту.

Високий артеріальний тиск — пошкоджує стінки артерій, робить їх більш вразливими до утворення бляшок. Це один із найважливіших факторів ризику, який значно збільшує ймовірність серцевого нападу.

Високий рівень холестерину — надлишок "поганого" холестерину (LDL) сприяє утворенню бляшок у судинах. Якщо рівень холестерину не контролювати, ризик інфаркту зростає у кілька разів.

Куріння — тютюн пошкоджує судини, знижує рівень кисню в крові та підвищує ризик утворення тромбів.

Цукровий діабет — підвищений рівень глюкози в крові пошкоджує судини та нерви, що контролюють серце. Люди з діабетом мають значно вищий ризик інфаркту.

Ожиріння та неправильне харчування - надмірна вага створює додаткове навантаження на серце, а раціон з високим вмістом насичених жирів і солі сприяє розвитку атеросклерозу. Ці фактори часто стають причиною серцевих нападів у середньому віці.

Стрес та малорухливий спосіб життя — хронічний стрес підвищує рівень гормонів, які негативно впливають на серцево-судинну систему. Відсутність фізичної активності сприяє ожирінню та підвищенню тиску.

Спадковість та вік — люди, у чиїй родині були випадки серцевих нападів, мають значно вищий ризик, особливо після 50 років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про головні фактори інсульту.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини