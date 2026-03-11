ТОП-8 причин розвитку інфаркту: що призводить до смертельної хвороби

Інфаркт називають однією з головних причин смертності. Лікарі попереджають, що серцевий напад провокує поєднання факторів способу життя та хронічних станів.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Топ причин інфаркту, про які варто знати:

Атеросклероз — це процес накопичення жирових і холестеринових відкладень у стінках артерій. Вони з часом утворюють бляшки, які можуть розриватися, провокуючи появу тромбу. Саме він блокує кровотік до серцевого м’яза — це стає прямою причиною інфаркту.

Високий артеріальний тиск — пошкоджує стінки артерій, робить їх більш вразливими до утворення бляшок. Це один із найважливіших факторів ризику, який значно збільшує ймовірність серцевого нападу.

Високий рівень холестерину — надлишок "поганого" холестерину (LDL) сприяє утворенню бляшок у судинах. Якщо рівень холестерину не контролювати, ризик інфаркту зростає у кілька разів.

Куріння — тютюн пошкоджує судини, знижує рівень кисню в крові та підвищує ризик утворення тромбів.

Цукровий діабет — підвищений рівень глюкози в крові пошкоджує судини та нерви, що контролюють серце. Люди з діабетом мають значно вищий ризик інфаркту.

Ожиріння та неправильне харчування - надмірна вага створює додаткове навантаження на серце, а раціон з високим вмістом насичених жирів і солі сприяє розвитку атеросклерозу. Ці фактори часто стають причиною серцевих нападів у середньому віці.

Стрес та малорухливий спосіб життя — хронічний стрес підвищує рівень гормонів, які негативно впливають на серцево-судинну систему. Відсутність фізичної активності сприяє ожирінню та підвищенню тиску.

Спадковість та вік — люди, у чиїй родині були випадки серцевих нападів, мають значно вищий ризик, особливо після 50 років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про головні фактори інсульту.



