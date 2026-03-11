ТОП-8 причин развития инфаркта: что приводит к смертельной болезни

Инфаркт называют одной из главных причин смертности. Врачи предупреждают, что сердечный приступ провоцирует сочетание факторов образа жизни и хронических состояний.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Топ причин инфаркта, о которых следует знать:

Атеросклероз – это процесс накопления жировых и холестериновых отложений в стенках артерий. Они со временем образуют бляшки, которые могут разрываться, провоцируя появление тромба. Именно он блокирует кровоток к сердечной мышце – это становится прямой причиной инфаркта.

Высокое артериальное давление – повреждает стенки артерий, делает их более уязвимыми к образованию бляшек. Это один из важнейших факторов риска, значительно увеличивающий вероятность сердечного приступа.

Высокий уровень холестерина – избыток "плохого" холестерина (LDL) способствует образованию бляшек в сосудах. Если уровень холестерина не контролироваться, риск инфаркта возрастает в несколько раз.

Курение – табак повреждает сосуды, снижает уровень кислорода в крови и повышает риск образования тромбов.

Сахарный диабет – повышенный уровень глюкозы в крови повреждает сосуды и нервы, контролирующие сердце. У людей с диабетом значительно выше риск инфаркта.

Ожирение и неправильное питание – избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердце, а рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и соли способствует развитию атеросклероза. Эти факторы часто становятся причиной сердечных приступов в среднем возрасте.

Стресс и малоподвижный образ жизни – хронический стресс повышает уровень гормонов, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему. Отсутствие физической активности способствует ожирению и повышению давления.

Наследственность и возраст — люди, в семье которых были случаи сердечных приступов, имеют значительно более высокий риск, особенно после 50 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал о главных факторах инсульта.




