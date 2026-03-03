ТОП-10 факторів, які різко підвищують артеріальний тиск

Рубрики
Підвищений артеріальний тиск називають “тихим вбивцею” — хвороба може довго не турбувати людину, поки не спричинить загрозливу для життя ситуацію.
Проблеми з серцем. Ілюстративне фото
Кардіолог-консультант та електрофізіолог клініки HCA Healthcare UK The Harley Street Clinic, доктор Олівер Сегал пояснив, що шкода від постійного високого тиску накопичується поступово та безболісно, тому раннє виявлення та постійний контроль є такими важливими, пише видання Express.
Хронічний стрес — активує симпатичну нервову систему та збільшує рівень циркулюючих гормонів стресу, таких як кортизол та адреналін. З часом це може сприяти стійкій гіпертонії.
Якість і тривалість сну — хронічна нестача сну пов’язана з підвищеним ризиком розвитку таких захворювань, як деменція, серцево-судинні захворювання, ожиріння та діабет. Сон менше, ніж 6 годин на добу призводить до підвищення артеріального тиску.
Чутливість до кофеїну — у деяких людей, за словами лікаря, спостерігається тимчасове підвищення артеріального тиску після вживання кофеїну.
Куріння та вплив нікотину — вплив хімічних речовин із сигарет погіршує стан артерій, що обмежує кровотік та призводить до інфарктів та інсультів.
Гормональні зміни — захворювання щитоподібної залози, менопауза та стани, що впливають на вироблення гормонів надниркових залоз, можуть впливати на регулювання артеріального тиску.
Певні ліки - препарати можуть підвищувати артеріальний тиск, цей ефект відомий як “медикаментозна гіпертензія”.
Змінна робота та порушення циркадного ритму - робота в нічні зміни, нерегулярні цикли сну призводять до порушень артеріального тиску та підвищують ризик розвитку захворювань серця.
Соціальна ізоляція та психічне здоров'я — за словами лікаря, самотність, хронічна тривога та нелікована депресія все частіше визнаються факторами, що сприяють розвитку серцево-судинних захворювань.
