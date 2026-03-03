ТОП-10 факторів, які різко підвищують артеріальний тиск

Підвищений артеріальний тиск називають “тихим вбивцею” — хвороба може довго не турбувати людину, поки не спричинить загрозливу для життя ситуацію.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Кардіолог-консультант та електрофізіолог клініки HCA Healthcare UK The Harley Street Clinic, доктор Олівер Сегал пояснив, що шкода від постійного високого тиску накопичується поступово та безболісно, ​​тому раннє виявлення та постійний контроль є такими важливими, пише видання Express.

Лікар назвав 10 факторів, які підвищують артеріальний тиск:

Хронічний стрес — активує симпатичну нервову систему та збільшує рівень циркулюючих гормонів стресу, таких як кортизол та адреналін. З часом це може сприяти стійкій гіпертонії.

Якість і тривалість сну — хронічна нестача сну пов’язана з підвищеним ризиком розвитку таких захворювань, як деменція, серцево-судинні захворювання, ожиріння та діабет. Сон менше, ніж 6 годин на добу призводить до підвищення артеріального тиску.

Чутливість до кофеїну — у деяких людей, за словами лікаря, спостерігається тимчасове підвищення артеріального тиску після вживання кофеїну.

Куріння та вплив нікотину — вплив хімічних речовин із сигарет погіршує стан артерій, що обмежує кровотік та призводить до інфарктів та інсультів.

Гормональні зміни — захворювання щитоподібної залози, менопауза та стани, що впливають на вироблення гормонів надниркових залоз, можуть впливати на регулювання артеріального тиску.

Певні ліки - препарати можуть підвищувати артеріальний тиск, цей ефект відомий як “медикаментозна гіпертензія”.

Змінна робота та порушення циркадного ритму - робота в нічні зміни, нерегулярні цикли сну призводять до порушень артеріального тиску та підвищують ризик розвитку захворювань серця.

Соціальна ізоляція та психічне здоров'я — за словами лікаря, самотність, хронічна тривога та нелікована депресія все частіше визнаються факторами, що сприяють розвитку серцево-судинних захворювань.

Раціон харчування.

Фізичні вправи.

Нагадаємо, портал “Коментарі” писав, який артеріальний тиск “вбиває” серце, мозок та внутрішні органи.



