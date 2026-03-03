ТОП-10 факторов, которые резко повышают артериальное давление

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Повышенное артериальное давление называют "тихим убийцей" — болезнь может долго не беспокоить человека, пока не приведет к угрожающей жизни ситуации.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Кардиолог-консультант и электрофизиолог клиники HCA Healthcare UK The Harley Street Clinic, доктор Оливер Сегал пояснил, что вред от постоянного высокого давления накапливается постепенно и безболезненно, поэтому раннее выявление и постоянный контроль столь важны, пишет издание Express.
Хронический стресс – активирует симпатическую нервную систему и увеличивает уровень циркулирующих гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Со временем это может способствовать стойкой гипертонии.
Качество и продолжительность сна – хроническая нехватка сна связана с повышенным риском развития таких заболеваний, как деменция, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет. Сон менее 6 часов в сутки приводит к повышению артериального давления.
Чувствительность к кофеину - у некоторых людей, по словам врача, наблюдается временное повышение артериального давления после употребления кофеина.
Курение и влияние никотина – влияние химических веществ из сигарет ухудшает состояние артерий, что ограничивает кровоток и приводит к инфарктам и инсультам.
Гормональные изменения — заболевания щитовидной железы, менопауза и состояния, влияющие на выработку надпочечниковых гормонов, могут влиять на регулирование артериального давления.
Определенные лекарства — препараты могут повышать артериального давления, этот эффект известен как "медикаментозная гипертензия".
Сменная работа и нарушение циркадного ритма — работа в ночные смены, нерегулярные циклы сна приводят к нарушениям артериального давления и повышают риск развития заболеваний сердца.
Социальная изоляция и психическое здоровье – по словам врача, одиночество, хроническая тревога и нелеченая депрессия все чаще признаются факторами, способствующими развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Рацион питания.
Физические упражнения.
Напомним, портал "Комментарии" писал, какое артериальное давление "убивает" сердце, мозг и внутренние органы.