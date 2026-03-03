ТОП-10 факторов, которые резко повышают артериальное давление

Повышенное артериальное давление называют "тихим убийцей" — болезнь может долго не беспокоить человека, пока не приведет к угрожающей жизни ситуации.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиолог-консультант и электрофизиолог клиники HCA Healthcare UK The Harley Street Clinic, доктор Оливер Сегал пояснил, что вред от постоянного высокого давления накапливается постепенно и безболезненно, поэтому раннее выявление и постоянный контроль столь важны, пишет издание Express.

Врач назвал 10 факторов, повышающих артериальное давление:

Хронический стресс – активирует симпатическую нервную систему и увеличивает уровень циркулирующих гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Со временем это может способствовать стойкой гипертонии.

Качество и продолжительность сна – хроническая нехватка сна связана с повышенным риском развития таких заболеваний, как деменция, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет. Сон менее 6 часов в сутки приводит к повышению артериального давления.

Чувствительность к кофеину - у некоторых людей, по словам врача, наблюдается временное повышение артериального давления после употребления кофеина.

Курение и влияние никотина – влияние химических веществ из сигарет ухудшает состояние артерий, что ограничивает кровоток и приводит к инфарктам и инсультам.

Гормональные изменения — заболевания щитовидной железы, менопауза и состояния, влияющие на выработку надпочечниковых гормонов, могут влиять на регулирование артериального давления.

Определенные лекарства — препараты могут повышать артериального давления, этот эффект известен как "медикаментозная гипертензия".

Сменная работа и нарушение циркадного ритма — работа в ночные смены, нерегулярные циклы сна приводят к нарушениям артериального давления и повышают риск развития заболеваний сердца.

Социальная изоляция и психическое здоровье – по словам врача, одиночество, хроническая тревога и нелеченая депрессия все чаще признаются факторами, способствующими развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Рацион питания.

Физические упражнения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какое артериальное давление "убивает" сердце, мозг и внутренние органы.



