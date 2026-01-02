logo_ukra

Світ накриє страшна хвороба, від якої немає ліків: озвучено тривожний прогноз
Світ накриє страшна хвороба, від якої немає ліків: озвучено тривожний прогноз

Поки медичні заклади готуються до піку госпіталізацій у лютому, експерти попереджають, що вакцини цього року можуть виявитися менш ефективними проти нового штаму грипу

2 січня 2026, 11:55
Автор:
Клименко Елена

У Сполучених Штатах спостерігається нова хвиля грипу, спричинена мутованим штамом H3N2. Цей варіант вірусу вже став домінуючим і викликає тривогу серед медичних експертів через його підвищену небезпеку для вразливих категорій населення, зокрема літніх людей. Захворюваність продовжує зростати, а новий штам грипу проявляється не лише в США, але й в інших країнах, таких як Японія, Велика Британія та Канада. Експерти зазначають, що цей штам може бути менш чутливим до вакцин, що підвищує ризик серйозних ускладнень і госпіталізацій.

Світ накриє страшна хвороба, від якої немає ліків: озвучено тривожний прогноз

Фото: з відкритих джерел

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) зафіксували значне збільшення кількості випадків госпіталізацій, смертей та звернень до медичних установ. За прогнозами, пік грипу очікується в лютому. Наразі загальний рівень захворюваності знаходиться в межах звичайних сезонних коливань, хоча кількість важких випадків у порівнянні з попередніми роками може бути вищою.

Штам H3N2 традиційно асоціюється з важким перебігом хвороби у людей старшого віку. Його поява передбачена ще влітку, коли вакцинні формули були вже затверджені, що викликає побоювання щодо їх ефективності проти нової мутації. Однак навіть із урахуванням цих проблем вакцини знижують ризик госпіталізації та важких ускладнень. За останніми даними, близько 40% дорослого населення США отримали щеплення від грипу, а серед дітей цей показник значно нижчий.

Особливо важливе значення вакцинація має для дітей, де спостерігається зростання випадків грипу, а своєчасне лікування може значно полегшити перебіг захворювання. Однак на фоні публічних дискусій, що виникають щодо кількості щеплень, деякі експерти, зокрема педіатри, відзначають недостатнє бажання пбатьків вакцинувати дітей.

Лікарі наголошують на тому, що навіть якщо вакцини не запобігають зараженню на 100%, вони значно знижують ймовірність важких форм хвороби та скорочують її тривалість.

Як вже писали "Коментарі", сечокам’яна хвороба є поширеною проблемою, яку можна зменшити за допомогою правильного харчування. Дослідження, опубліковане в Frontiers in Nutrition, показує, що певні продукти можуть значно знизити ризик утворення каменів у нирках.



