Каміння у нирках перестане бути проблемою завдяки цим продуктам: нове відкриття вражає

Сечокам’яна хвороба є поширеною проблемою, яку можна зменшити за допомогою правильного харчування. Дослідження, опубліковане в Frontiers in Nutrition, показує, що певні продукти можуть значно знизити ризик утворення каменів у нирках.

Статистичний аналіз даних виявив, що цитрусові фрукти, дині, ягоди та помідори допомагають зменшити ймовірність розвитку ниркових каменів. Водночас вживання великої кількості доданих цукрів пов'язано з підвищеним ризиком розвитку цієї хвороби.

Фахівці наголосили, що взаємозв'язок між харчуванням та каменями в нирках не є лінійним. Найкращий ефект досягається при помірному споживанні певних продуктів. Занадто низька або занадто висока кількість певних продуктів у раціоні може не мати потрібного результату.

Фрукти та овочі, багаті калієм та органічними кислотами, знижують кристалізацію солей у сечі, а молочні продукти, що містять кальцій, допомагають зменшити всмоктування оксалатів у кишечнику. Водночас надлишок доданих цукрів порушує обмін речовин і сприяє виведенню кальцію з організму.

Експерти попереджають, що надмірне споживання солодощів не лише веде до збільшення ваги і ризику діабету, але й може серйозно вплинути на здоров'я ваших нирок. Якщо ви хочете знизити ризик утворення каменів у нирках, дотримуйтесь здорового харчування, багатого на фрукти, овочі та молочні продукти, а також обмежте споживання цукру.

