Що їсти, аби серце працювало бездоганно: названо спецію, яка дійсно творить диво

Підвищений тиск, високий рівень “поганого” холестерину та хронічне запалення збільшують ризик серцевих захворювань. Хоча регулярні фізичні навантаження і збалансована дієта залишаються основою для підтримки серця, навіть маленькі зміни на кухні можуть бути корисними. Наприклад, вибір певних спецій може додатково підтримати здоров’я серцево-судинної системи.

Фото: з відкритих джерел

Серед різних трав, що використовуються у кулінарії, дієтологи рекомендують звернути увагу на кінзу (коріандр). Вона вважається однією з найбільш корисних для серця.

Переваги коріандру для серця:

Знижує “поганий” холестерин: Кінза містить фітостероли — природні сполуки, які допомагають контролювати рівень холестерину. За даними експертів, ¾ склянки кінзи містить від 18 до 31 мг фітостеролів, які зменшують всмоктування холестерину в кишечнику. Регулярне включення цієї трави в раціон, поряд із горіхами, насінням та цільнозерновими продуктами, сприяє підтримці здорового рівня холестерину.

Підтримує нормальний кров’яний тиск: Кінза багата на лютеолін, зеаксантин і кверцетин, які стимулюють вироблення оксиду азоту — молекули, що розслабляє судини та знижує артеріальний тиск. Додатково заспокійливий ефект трави позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Бореться з запаленням і окислювальним стресом: Антиоксиданти в коріандрі допомагають захищати судини та зменшувати запальні процеси, що можуть підвищувати ризик серцевих хвороб.

Покращує смак страв без солі та жирів: Кінза надає стравам насичений аромат, дозволяючи зменшити кількість солі та жирів, що важливо для здоров’я серця. Її можна додавати до супів, салатів, круп і білкових страв.

Що робити, якщо не подобається кінза:

Альтернативою можуть бути петрушка або базилік. Петрушка, наприклад, багата на вітамін C та антиоксиданти, які також підтримують серце і знижують запальні процеси.

