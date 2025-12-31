Что есть, чтобы сердце работало безупречно: названа специя, которая действительно творит чудо

Повышенное давление, высокий уровень плохого холестерина и хроническое воспаление увеличивают риск сердечных заболеваний. Хотя регулярные физические нагрузки и сбалансированная диета остаются основой для поддержки сердца, даже маленькие изменения на кухне могут быть полезны. К примеру, выбор определенных специй может дополнительно поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Среди разных трав, используемых в кулинарии, диетологи рекомендуют обратить внимание на кинзу (кориандр). Она считается одной из самых полезных для сердца.

Преимущества кориандра для сердца:

Снижает "плохой" холестерин: Кинза содержит фитостеролы — природные соединения, которые помогают контролировать уровень холестерина. По данным экспертов, ¾ стакана кинзы содержит от 18 до 31 мг фитостеролов, уменьшающих всасывание холестерина в кишечнике. Регулярное включение этой травы в рацион наряду с орехами, семенами и цельнозерновыми продуктами способствует поддержанию здорового уровня холестерина.

Поддерживает нормальное кровяное давление: Кинза богата лютеолином, зеаксантином и кверцетином, которые стимулируют выработку оксида азота — молекулы, расслабляющей сосуды и снижающей артериальное давление. Дополнительно успокаивающий эффект травы оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Борется с воспалением и окислительным стрессом: Антиоксиданты в кориандре помогают защищать сосуды и уменьшать воспалительные процессы, которые могут повышать риск сердечных заболеваний.

Улучшает вкус блюд без соли и жиров: Кинза придает блюдам насыщенный аромат, позволяя снизить количество соли и жиров, что важно для здоровья сердца. Ее можно добавлять к супам, салатам, крупам и белковым блюдам.

Что делать, если не нравится кинза:

Альтернативой могут быть петрушка или базилик. Петрушка, например, богата витамином C и антиоксидантами, которые также поддерживают сердце и снижают воспалительные процессы.

