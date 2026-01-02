logo

Камни в почках перестанут быть проблемой благодаря этим продуктам: новое открытие поражает

Характер питания может значительно повышать или снижать риск образования камней в почках.

2 января 2026, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мочекаменная болезнь является распространенной проблемой, которую можно снизить с помощью правильного питания. Исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition, показывает, что некоторые продукты могут значительно снизить риск образования камней в почках.

Камни в почках перестанут быть проблемой благодаря этим продуктам: новое открытие поражает

Мочекаменная болезнь. Фото: из открытых источников

Статистический анализ данных показал, что цитрусовые фрукты, дыни, ягоды и помидоры помогают уменьшить вероятность развития почечных камней. В то же время, употребление большого количества добавленных сахаров связано с повышенным риском развития этой болезни.

Специалисты подчеркнули, что взаимосвязь между питанием и камнями в почках не линейна. Лучший эффект достигается при умеренном потреблении определенных продуктов. Слишком низкое или слишком высокое количество определенных продуктов в рационе может не иметь нужного результата.

Фрукты и овощи, богатые калием и органическими кислотами, снижают кристаллизацию солей в моче, а молочные продукты, содержащие кальций, помогают уменьшить всасывание оксалатов в кишечнике. В то же время избыток добавленных сахаров нарушает обмен веществ и способствует выведению кальция из организма.

Эксперты предупреждают, что чрезмерное потребление сладостей не только ведет к увеличению веса и риску диабета, но может серьезно повлиять на здоровье ваших почек. Если вы хотите снизить риск образования камней в почках, соблюдайте здоровое питание, богатое фруктами, овощами и молочными продуктами, а также ограничьте потребление сахара.

Как уже писали "Комментарии", повышенное давление, высокий уровень "плохого" холестерина и хроническое воспаление увеличивают риск сердечных заболеваний. Хотя регулярные физические нагрузки и сбалансированная диета остаются основой для поддержки сердца, даже маленькие изменения на кухне могут быть полезны. К примеру, выбор определенных специй может дополнительно поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.



Источник: https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2025.1624543/full
