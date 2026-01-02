Мир накроет страшная болезнь, от которой нет лекарства: озвучен тревожный прогноз

В Соединенных Штатах наблюдается новая волна гриппа, вызванная мутированным штаммом H3N2. Этот вариант вируса уже стал доминирующим и вызывает тревогу среди медицинских экспертов из-за его повышенной опасности для уязвимых категорий населения, в том числе пожилых людей. Заболеваемость продолжает расти, а новый штамм гриппа проявляется не только в США, но и в других странах, таких как Япония, Великобритания и Канада. Эксперты отмечают, что этот штамм может быть менее чувствительным к вакцинам, что повышает риск серьезных осложнений и госпитализаций.

Фото: из открытых источников

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) зафиксировали значительное увеличение количества случаев госпитализаций, смертей и обращений в медицинские учреждения. По прогнозам, пик гриппа ожидается в феврале. Общий уровень заболеваемости находится в пределах обычных сезонных колебаний, хотя количество тяжелых случаев по сравнению с предыдущими годами может быть выше.

Штамм H3N2 традиционно ассоциируется с тяжелым течением болезни у людей постарше. Его появление предусмотрено еще летом, когда вакцинные формулы уже были утверждены, что вызывает опасения относительно их эффективности против новой мутации. Однако даже с учетом этих проблем вакцины снижают риск госпитализации и тяжелых осложнений. По последним данным, около 40% взрослого населения США получили прививку от гриппа, а среди детей этот показатель значительно ниже.

Особенно важно вакцинация имеет для детей, где наблюдается рост случаев гриппа, а своевременное лечение может значительно облегчить течение заболевания. Однако на фоне публичных дискуссий, возникающих по количеству прививок, некоторые эксперты, в частности педиатры, отмечают недостаточное желание родителей вакцинировать детей.

Врачи отмечают, что даже если вакцины не предотвращают заражение на 100%, они значительно снижают вероятность тяжелых форм болезни и сокращают ее продолжительность.

Как уже писали "Комментарии", мочекаменная болезнь является распространенной проблемой, которую можно уменьшить с помощью правильного питания. Исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition, показывает, что некоторые продукты могут значительно снизить риск образования камней в почках.