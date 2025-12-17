Свербіж ніг сигналізує про розвиток смертельних хвороб

Свербіж шкіри на ногах — поширене явище, яке може бути викликане різними причинами. Приміром, свербіж може викликати суха холодна погода чи укуси комах.

Свербіж ніг. Ілюстративне фото

Лікарі наголошують, що постійний свербіж, який не зникає, може сигналізувати про розвиток серйозних, навіть смертельних, хвороб, серед яких діабет, хвороби нирок та печінки, пише видання Mirror.

Захворювання печінки є серйозним станом, який без належного лікування може призвести до смерті. Лікарі загалом визначають свербіж як один із симптомів захворювання печінки. Симптом хвороби печінки частіше проявляється свербежем на долонях або підошвах ніг і може варіюватися від легкого до виснажливого. До того ж свербіж може посилюватися в спеку, зокрема після прийняття гарячої ванни, вночі або при контакту з певним одягом.

Лікарі вказали додаткові ознаки захворювання печінки, на які потрібно звернути увагу, включають:

Відчуття постійної втоми та слабкості

Втрата апетиту – можливо, що призводить до втрати ваги

Знижений статевий потяг

Пожовтіння шкіри та білків очей (жовтяниця)

Відчуття нудоти або нудота.

Свербіж, який вражає ступні, гомілки та щиколотки, є "поширеним" явищем серед людей з діабетом. Лікарі пояснюють, що високий рівень цукру в крові протягом тривалого періоду є однією з причин свербіння шкіри. У деяких випадках свербіж шкіри може бути спричинений ускладненнями діабету, такими як пошкодження нервів або захворювання нирок. Інші ключові симптоми діабету, на які варто звернути увагу, включають:

Відчуття надмірної спраги

Сечовипускання частіше, ніж зазвичай, особливо вночі

Відчуття надзвичайної втоми

Втрата ваги та м'язової маси

Свербіж навколо геніталій або рецидиви молочниці

Проблеми із зором.

Свербіж є “дуже поширеним” симптомом захворювань нирок. Лікарі зазначили, що свербіж посилюється, коли функція нирок погіршується. Свербіж може бути викликаний або посилений сухою шкірою, високою температурою, недостатнім діалізом та підвищеним рівнем кальцію в крові. Додаткові симптоми захворювання нирок включають:

Незрозуміла втрата ваги та зниження апетиту

Набряк щиколоток, ніг або рук – через накопичення рідини (набряк)

Задишка

Втома

Кров у сечі

Підвищена частота сечовипускання – особливо вночі

Труднощі зі сном (безсоння)

М'язові судоми

Нудота

Постійні головні болі

Сексуальна дисфункція у чоловіків.

