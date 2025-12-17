Зуд ног сигнализирует о развитии смертельных болезней

Зуд кожи на ногах – распространенное явление, которое может быть вызвано разными причинами. К примеру, зуд может вызвать сухая холодная погода или укусы насекомых.

Зуд ног. Иллюстративное фото

Врачи отмечают, что постоянный зуд, который не исчезает, может сигнализировать о развитии серьезных, даже смертельных, болезней, среди которых диабет, болезни почек и печени, пишет издание Mirror.

Заболевание печени является серьезным состоянием, которое без должного лечения может привести к смерти. Врачи в целом определяют зуд как один из симптомов заболевания печени. Симптом болезни печени чаще проявляется зудом на ладонях или подошвах ног и может варьироваться от легкого до изнуряющего. К тому же зуд может усиливаться в жару, в частности, после принятия горячей ванны, ночью или при контакте с определенной одеждой.

Врачи указали дополнительные признаки заболевания печени, на которые следует обратить внимание, включают:

Ощущение постоянной усталости и слабости

Потеря аппетита – возможно, что приводит к потере веса

Сниженное половое влечение

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Чувство тошноты или тошнота.

Зуд, поражающий ступни, голени и лодыжки, является "распространенным" явлением среди людей с диабетом. Врачи объясняют, что высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода является одной из причин зуда кожи. В некоторых случаях кожный зуд может быть вызван осложнениями диабета, такими как повреждение нервов или заболевание почек. Другие ключевые симптомы диабета, на которые следует обратить внимание, включают:

Чувство чрезмерной жажды

Мочеиспускание чаще обычного, особенно ночью

Чувство чрезвычайной усталости

Потеря веса и мышечной массы

Зуд вокруг гениталий или рецидивы молочницы

Проблемы со зрением.

Зуд является очень распространенным симптомом заболеваний почек. Врачи отметили, что зуд усиливается, когда функция почек ухудшается. Зуд может быть вызван или усилен сухой кожей, высокой температурой, недостаточным диализом и повышенным уровнем кальция в крови. Дополнительные симптомы заболевания почек включают:

Непонятная потеря веса и снижение аппетита

Отек лодыжек, ног или рук – из-за накопления жидкости (отек)

Одышка

Усталость

Кровь в моче

Повышенная частота мочеиспускания – особенно ночью

Трудности со сном (бессонница)

Мышечные судороги

Тошнота

Постоянные головные боли

Сексуальная дисфункция у мужчин.

