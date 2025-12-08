Це не усвідомлюють навіть лікарі: що збільшує ризик інфаркту та інсульту в літньому віці

Ризик серцевого нападу, інсульту та навіть деменції у людей літнього віку може підвищуватися через інфекції.

Головний лікар Англії сер Кріс Вітті переконаний, що загрозу становлять серйозні інфекції, пише видання Mirror.

“Інфекції мають численні наслідки для літніх людей, і те, що, на мою думку, часто не усвідомлюють навіть медичні працівники, як це мало б бути, — це вплив інфекцій на зростання інших поширених захворювань, зокрема серцево-судинних. Зараз є чіткі докази того, що наявність інфекції збільшує ризик інсульту, особливо протягом перших двох тижнів після неї. Але вона може тривати до року після важких інфекцій”, — пояснив Кріс Вітті.

За його словами, підвищують ймовірність інсульту серед інших наступні інфекції:

бактеріємія (бактерій у крові),

інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ),

пневмонія,

грип.

І це за словами головного лікаря, не повний перелік небезпечних інфекцій.

Також, за його словами, дані свідчать про те, що літні люди, які перенесли серйозну інфекцію, частіше страждають на деменцію. Він зазначив, що поки що незрозуміло, чи сприяють інфекції розвитку деменції, чи “прискорюють” її прогресування.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що серцевий напад або інфаркт — надзвичайно серйозне захворювання. При цьому гострому стані ділянка серцевого м'яза гине через недостатнє кровопостачання, найчастіше спричинене закупоркою коронарної артерії тромбом. Це незворотний процес, що потребує негайної медичної допомоги, адже може призвести до серцевої недостатності, аритмії або навіть смерті.



