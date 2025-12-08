Это не осознают даже врачи: что увеличивает риск инфаркта и инсульта в пожилом возрасте

Рубрики
Риск сердечного приступа, инсульта и даже деменции у пожилых людей может повышаться из-за инфекций.
Главный врач Англии сэр Крис Витти убежден, что угрозу представляют серьезные инфекции, пишет издание Mirror.
По его словам, повышают вероятность инсульта среди прочих следующие инфекции:
бактериемия (бактерий в крови),
инфекции мочевыводящих путей (ИМП),
пневмония,
грипп.
И это, по словам главного врача, не полный перечень опасных инфекций.
Также, по его словам, данные свидетельствуют о том, что пожилые люди, перенесшие серьезную инфекцию, чаще страдают деменцией. Он отметил, что пока неясно, способствуют ли инфекции развитию деменции, или "ускоряют" ее прогрессирование.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что сердечный приступ или инфаркт — чрезвычайно серьезное заболевание. При этом остром состоянии участок сердечной мышцы погибает из-за недостаточного кровоснабжения, чаще всего вызванного закупоркой коронарной артерии тромбом. Это необратимый процесс, нуждающийся в немедленной медицинской помощи, ведь может привести к сердечной недостаточности, аритмии или даже смерти.