logo

BTC/USD

90097

ETH/USD

3107.14

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Это не осознают даже врачи: что увеличивает риск инфаркта и инсульта в пожилом возрасте
commentss НОВОСТИ Все новости

Это не осознают даже врачи: что увеличивает риск инфаркта и инсульта в пожилом возрасте

У пожилых людей увеличивается риск инфаркта и инсульта: названа серьезная угроза

8 декабря 2025, 17:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Риск сердечного приступа, инсульта и даже деменции у пожилых людей может повышаться из-за инфекций.

Это не осознают даже врачи: что увеличивает риск инфаркта и инсульта в пожилом возрасте

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Главный врач Англии сэр Крис Витти убежден, что угрозу представляют серьезные инфекции, пишет издание Mirror.

"Инфекции имеют многочисленные последствия для пожилых людей, и то, что, по моему мнению, часто не осознают даже медицинские работники, как это должно быть, — это влияние инфекций на рост других распространенных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. Сейчас есть четкие доказательства того, что наличие инфекции увеличивает риск инсульта, особенно в течение первых двух недель. Но она может продолжаться до года после тяжелых инфекций”, – объяснил Крис Витти.

По его словам, повышают вероятность инсульта среди прочих следующие инфекции:

  • бактериемия (бактерий в крови),

  • инфекции мочевыводящих путей (ИМП),

  • пневмония,

  • грипп.

И это, по словам главного врача, не полный перечень опасных инфекций.

Также, по его словам, данные свидетельствуют о том, что пожилые люди, перенесшие серьезную инфекцию, чаще страдают деменцией. Он отметил, что пока неясно, способствуют ли инфекции развитию деменции, или "ускоряют" ее прогрессирование.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сердечный приступ или инфаркт — чрезвычайно серьезное заболевание. При этом остром состоянии участок сердечной мышцы погибает из-за недостаточного кровоснабжения, чаще всего вызванного закупоркой коронарной артерии тромбом. Это необратимый процесс, нуждающийся в немедленной медицинской помощи, ведь может привести к сердечной недостаточности, аритмии или даже смерти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/chris-whitty-warns-infections-old-36352189
Теги:

Новости

Все новости