Это не осознают даже врачи: что увеличивает риск инфаркта и инсульта в пожилом возрасте

Риск сердечного приступа, инсульта и даже деменции у пожилых людей может повышаться из-за инфекций.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Главный врач Англии сэр Крис Витти убежден, что угрозу представляют серьезные инфекции, пишет издание Mirror.

"Инфекции имеют многочисленные последствия для пожилых людей, и то, что, по моему мнению, часто не осознают даже медицинские работники, как это должно быть, — это влияние инфекций на рост других распространенных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. Сейчас есть четкие доказательства того, что наличие инфекции увеличивает риск инсульта, особенно в течение первых двух недель. Но она может продолжаться до года после тяжелых инфекций”, – объяснил Крис Витти.

По его словам, повышают вероятность инсульта среди прочих следующие инфекции:

бактериемия (бактерий в крови),

инфекции мочевыводящих путей (ИМП),

пневмония,

грипп.

И это, по словам главного врача, не полный перечень опасных инфекций.

Также, по его словам, данные свидетельствуют о том, что пожилые люди, перенесшие серьезную инфекцию, чаще страдают деменцией. Он отметил, что пока неясно, способствуют ли инфекции развитию деменции, или "ускоряют" ее прогрессирование.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сердечный приступ или инфаркт — чрезвычайно серьезное заболевание. При этом остром состоянии участок сердечной мышцы погибает из-за недостаточного кровоснабжения, чаще всего вызванного закупоркой коронарной артерии тромбом. Это необратимый процесс, нуждающийся в немедленной медицинской помощи, ведь может привести к сердечной недостаточности, аритмии или даже смерти.



