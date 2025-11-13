Стан язика сигналізує про проблеми зі здоров'ям: що вказує на розвиток раку

За кольором та станом язика можна визначити загальний стан здоров'я організму.

Язик. Ілюстративне фото

Вчені зазначають, що погане здоров'я порожнини рота тісно пов'язане з низкою серйозних захворювань, включаючи діабет, деменцію та навіть рак пише видання Daily mail. Дослідження показало, що програмне забезпечення зі штучним інтелектом за результатами аналізу кольору язика може діагностувати різні захворювання, включаючи діабет, інсульт, анемію, астму, захворювання печінки та Covid-19. Точність діагностики становить 98%.

Лікарі назвали найпоширеніші зміни язика, на які варто звернути увагу:

Білий наліт — може сигналізувати про грибкову інфекцію. Молочниця у роті – це інфекція, спричинена грибком Candida, яка може виникнути внаслідок тривалого прийому антибіотиків, що знищують бактерії у роті, що зазвичай контролюють розмноження дріжджів, пише видання. Зазначається, що до цього типу інфекції язика схильні люди з ослабленою імунною системою, діабетики та люди похилого віку. І це також може бути ознакою надмірного росту кандиди в кишківнику.

Блідий язик вказує на низький рівень заліза. Цей стан відомий як анемія і виникає, коли люди не отримують достатньої кількості життєво важливої ​​поживної речовини, яка допомагає транспортувати кисень по організму. Інші поширені симптоми включають втому та брак енергії, задишку, прискорене серцебиття, блідішу, ніж зазвичай, шкіру та головний біль. Блідий язик також може сигналізувати про те, що кров перестає нормально циркулювати по тілу.

Глибокі борозни на язиці сигналізують про смертельний розлад сну. Наявність глибоких борозен, як пояснюють лікарі, свідчить про те, що язик тисне на зуби під час сну. Якщо це так, то це може бути ознакою блокування дихальних шляхів. Це тісно пов'язано з ожирінням. Без лікування апное сну може призвести до інших, більш серйозних проблем, включаючи високий артеріальний тиск, інсульт, діабет 2 типу та серцеві захворювання.

Симптоми раку ротової порожнини. Безболісні виразки на язиці, які не зникають, можуть бути ознакою раку. Захворювання також може призвести до появи червоних або білих плям, а також незрозумілих утворень. Серед інших поширених симптомів хвороби — біль у роті, утруднене ковтання, хрипкий або хрипкий голос та незрозумілу втрату ваги.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про симптоми раку підшлункової залози.